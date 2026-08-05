Murió un actor de Homo Argentum a los 60 años

La Asociación Argentina de Actores comunicó la muerte del actor Pablo Palacios, quien participó en la película de Guillermo Francella Homo Argentum y en la serie de Netflix División Palermo. Un repaso por la trayectoria del intérprete que partió a los 60 años.

Pablo Enrique Palacio el 25 de agosto de 1965 y su deceso se produjo el 5 de agosto de 2026, según informó la Asociación Argentina de Actores. En teatro, integró los elencos de Remanente Sur, dirigida por Hugo Asencio; El viaje de Discepolito, con dirección de Víctor Dupont; Guarda abajo, dirigida por Ernesto Michel; La palabra del Señor y Maquillaje, ambas bajo la dirección de Norberto Gonzalo; El encargo, dirigida por Daniel Cinelli; y Roberto dijo y No tenés códigos, escritas y dirigidas por Matías Alarcón, entre otras propuestas.

Cine y televisión, los medios donde Pablo Palacios tuvo más brillo

Pero, sin dudas, su trabajo en cine y televisión incluyó importantísimos créditos en producciones de las más taquilleras. Su trabajo en televisión y plataformas incluye participaciones en numerosas ficciones, entre ellas, División Palermo, Cromañón, Nada, Monzón, Atrapa a un ladrón, Edha, El lobista, Privier, Jardín de bronce, Cartoneros, Señores papis, Las Estrellas; siempre alternando entre televisión abierta y plataformas.

En cine, participó en Homo Argentum, El clan, El ciudadano ilustre, El Potro, lo mejor del amor, El sonido de los tulipanes, Al acecho, El cadáver insepulto, Elena sabe, La invitada, Goyo, Póngale la firma, La invitada, Un paraíso para los malditos. También formó parte de los cortometrajes Y líbranos del mal, El pozo y El sueño de Horacio.

Por otro lado, la institución remarcó que en su recorrido profesional hubieron trabajos en publicidad, en campañas de marcas como Levité, Not Burguer, 7 Up, Tarjeta Naranja y Magistral.