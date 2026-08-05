Becas Progresar de ANSES: requisitos y cómo inscribirse en agosto 2026

La Secretaría de Educación abrirá durante agosto la segunda convocatoria de las Becas Progresar 2026, destinada a estudiantes que no se inscribieron en el primer llamado o que comenzaron sus estudios durante el segundo semestre del año.

El programa, que se gestiona junto con la ANSES, busca acompañar la trayectoria educativa de jóvenes y adultos mediante el otorgamiento de una beca mensual. La inscripción será completamente online y deberá realizarse a través de las plataformas oficiales habilitadas.

Cuánto se cobra de Becas Progresar

Cómo inscribirse a las Becas Progresar en agosto de 2026

La segunda convocatoria se desarrollará durante agosto y la inscripción se realizará de manera digital. Para completar el trámite, los interesados deberán:

Contar con un usuario activo en la plataforma Mi Argentina .

. Ingresar al sitio oficial de Progresar cuando se habilite la inscripción.

cuando se habilite la inscripción. Completar el formulario con los datos personales y académicos solicitados.

Informar una cuenta bancaria o billetera virtual (CBU o CVU) a nombre del titular para recibir los pagos.

Las becas otorgadas en esta segunda convocatoria tendrán carácter semestral, a diferencia de las adjudicadas en el primer llamado del año.

Cuáles son los requisitos para acceder

Quienes deseen solicitar una Beca Progresar deberán cumplir con las condiciones establecidas para el programa. Entre los principales requisitos se encuentran:

Cumplir con las condiciones académicas previstas para la línea de beca correspondiente.

Contar con un usuario activo en Mi Argentina.

Tener una cuenta bancaria o billetera virtual (CBU o CVU) a nombre del solicitante.

Que los ingresos del grupo familiar no superen el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Becas Progresar ANSES

Cuánto se cobra por las Becas Progresar

El monto base de la beca durante el ciclo lectivo 2026 es de $35.000 mensuales. Según la línea del programa, los importes que perciben los beneficiarios son:

Progresar Obligatorio y Progresar Trabajo: cobran el 80% del beneficio, equivalente a $28.000, mientras que el 20% restante se liquida una vez presentada la documentación escolar correspondiente.

Progresar Superior (ingresantes y estudiantes de primer año): perciben $28.000, ya que también se aplica la retención del 20%.

Progresar Superior (estudiantes avanzados): cobran el monto completo de $35.000, sin retenciones.

Cómo saber si se cobra la beca en agosto

Los estudiantes que ya fueron aprobados pueden verificar si tienen una liquidación emitida para agosto mediante la Certificación Negativa de ANSES. Para realizar la consulta deben:

Ingresar al portal de Certificación Negativa de ANSES. Completar el número de CUIL. Seleccionar el período 07/2026 - 07/2026. Verificar si aparece la leyenda "Registra liquidación de PROG.RES.AR", lo que confirma el pago correspondiente.

También es posible consultar el estado de la beca desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección Atención Virtual > Consultas Rápidas > Estado de tu liquidación de Progresar.