ANSES paga hasta $105.000 por becas Progresar: quiénes acceden al cobro

El beneficio acompaña a estudiantes durante todo el ciclo lectivo con asistencia económica.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el cronograma de pagos de las Becas Progresar correspondiente a julio de 2026. En esta etapa, miles de estudiantes podrán acceder a montos retroactivos que, según la línea del programa y la situación de cada beneficiario, alcanzan hasta los $105.000. Mientras tanto, quienes realizaron la inscripción ya pueden verificar si su solicitud fue aprobada.

ANSES activa los pagos retroactivos de Becas Progresar

El inicio de las acreditaciones coincide con la finalización de las evaluaciones socioeconómicas y de los controles académicos que forman parte del proceso de adjudicación del beneficio. Una vez completadas esas instancias, comienza el pago de las cuotas correspondientes a los primeros meses del ciclo lectivo.

En esta oportunidad, el desembolso incluye los importes de marzo, abril y mayo, que se acreditan de manera conjunta. Esto genera un ingreso superior al monto mensual habitual para quienes cumplen con los requisitos establecidos por el programa. Aunque el valor mensual de la beca no tuvo modificaciones durante 2026, el pago acumulado representa un alivio económico para muchos estudiantes y sus familias.

Quiénes pueden recibir hasta $105.000

El monto más alto corresponde a quienes forman parte de las líneas de estudios superiores, tanto terciarios como universitarios, además de los beneficiarios de Progresar Enfermería. En estos casos, los estudiantes cobran el total de las tres cuotas acumuladas. Como cada mensualidad se mantiene en $35.000, el pago retroactivo asciende a $105.000.

El objetivo de esta modalidad es garantizar que quienes completaron el proceso de evaluación reciban las cuotas pendientes una vez aprobada la solicitud.

Qué pasa con Progresar Obligatorio

Los estudiantes incluidos en Progresar Obligatorio, destinado a los niveles primario y secundario, así como quienes cursan el primer año de una carrera de nivel superior, perciben una modalidad de pago diferente.

Si cumplís los requisitos, vos podés consultar el estado de tu solicitud.

Durante el año reciben el 80% del valor de cada cuota, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la finalización del ciclo lectivo. Por ese motivo, el pago retroactivo correspondiente a tres meses alcanza los $84.000.

Ese porcentaje retenido podrá cobrarse más adelante siempre que el estudiante acredite la regularidad escolar y cumpla con las condiciones académicas previstas por el programa.

Cómo consultar si te aprobaron la beca

Las personas que se inscribieron en las Becas Progresar pueden verificar el estado de su solicitud mediante los canales oficiales habilitados para el programa. Si la evaluación fue favorable y se cumplieron los requisitos exigidos, el beneficio comenzará a acreditarse de acuerdo con el calendario de pagos previsto para julio.

Consultar el estado de la inscripción también permite confirmar si existen observaciones pendientes o si es necesario completar algún trámite para acceder al cobro.