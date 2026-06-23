Becas Progresar de ANSES: quiénes dejan de cobrar en junio 2026 y cómo saber si me corresponde

Becas Progresar: qué pasa con mi Beca Progresar

Las Becas Progresar de ANSES continúan durante junio 2026 como una de las principales herramientas de asistencia para estudiantes de todo el país. Sin embargo, no todos los beneficiarios mantienen el derecho a cobrar el incentivo mensual, ya que el programa exige el cumplimiento de una serie de requisitos académicos, sociales y económicos.

Por ese motivo, muchos estudiantes buscan verificar si seguirán percibiendo el beneficio o si fueron suspendidos del padrón de pagos correspondiente a este mes.

Quiénes dejan de cobrar las Becas Progresar en junio de 2026

Uno de los principales motivos de suspensión está vinculado a los ingresos del grupo familiar. Para acceder al programa, los ingresos del estudiante y de su familia no pueden superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

La única excepción corresponde a los titulares de pensiones no contributivas por invalidez, cuyos ingresos no se computan dentro de ese límite. Además, cada línea de Becas Progresar contempla requisitos específicos que deben mantenerse vigentes durante toda la cursada.

Becas Progresar: cómo cobrarlo en junio

En el caso de Progresar Obligatorio, los estudiantes deben:

Mantener la condición de alumno regular.

Participar en las actividades complementarias previstas por el programa.

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el reglamento.

Tener el esquema de vacunación completo o en curso según la edad.

Para quienes forman parte de Progresar Superior, también se exige:

Haber finalizado el nivel secundario.

No adeudar materias al momento de la inscripción.

Estar cursando estudios en universidades nacionales, provinciales, institutos universitarios, técnicos o de formación docente reconocidos.

El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones puede derivar en la suspensión o pérdida del beneficio.

Trámite para cobrar Progresar ANSES

Cómo saber si cobro las Becas Progresar en junio

Los estudiantes pueden consultar si tienen un pago asignado ingresando a Mi ANSES.

Para hacerlo deben:

Ingresar a Mi ANSES. Completar el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción "Mis Cobros". Verificar si existe una acreditación programada y la fecha correspondiente.

A través de este sistema también es posible consultar el detalle de las liquidaciones y verificar el estado del beneficio.

Cuánto se cobra por las Becas Progresar en junio 2026

Durante junio, el monto de referencia del programa continúa siendo de $35.000 mensuales.

Sin embargo, en la mayoría de las líneas del programa ANSES retiene un porcentaje del beneficio hasta que el estudiante acredita la regularidad académica al finalizar el ciclo lectivo.

Por ese motivo, gran parte de los beneficiarios recibe mensualmente $28.000, mientras que el monto retenido se liquida posteriormente una vez cumplidos los requisitos establecidos.

Qué líneas integran el programa Progresar

Actualmente el programa se divide en tres grandes modalidades:

Progresar Obligatorio: destinado a estudiantes que cursan la educación primaria o secundaria.

destinado a estudiantes que cursan la educación primaria o secundaria. Progresar Superior: para alumnos de carreras terciarias, universitarias y Progresar Enfermería.

para alumnos de carreras terciarias, universitarias y Progresar Enfermería. Progresar Trabajo: orientado a la formación profesional y capacitación en oficios.

El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria o billetera virtual informada por el beneficiario durante la inscripción y no requiere trámites adicionales para su cobro.