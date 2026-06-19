Becas Progresar 2026: cómo reclamar en ANSES si me rechazaron la solicitud

Becas Progresar: cómo reclamar si no cobré

Los estudiantes que solicitaron las Becas Progresar 2026 y recibieron una respuesta negativa todavía tienen una oportunidad para revertir la situación. La Secretaría de Educación abrió una instancia extraordinaria de reclamos destinada a corregir errores académicos o inconsistencias en la información presentada durante el proceso de evaluación.

La medida alcanza únicamente a quienes fueron rechazados por cuestiones vinculadas con la certificación escolar, errores institucionales o problemas detectados en la inscripción. Si el reclamo es aprobado, el estudiante podrá incorporarse al programa y acceder posteriormente a los pagos que liquida la ANSES.

Cómo reclamar por ANSES por no recibir Becas Progresar

Quiénes pueden reclamar por las Becas Progresar 2026

La posibilidad de presentar una revisión no está disponible para todos los postulantes. Según precisó la Secretaría de Educación, únicamente podrán iniciar el trámite quienes hayan sido rechazados por motivos académicos.

Entre los casos contemplados se encuentran:

Certificación escolar negativa o pendiente por falta de validación de la institución educativa.

Errores en la carga de información académica, como materias aprobadas, año de cursada o datos del alumno.

Problemas detectados durante la inscripción derivados de errores involuntarios al completar la solicitud.

Por el contrario, quienes figuren con estado "Pendiente de evaluación" no deben realizar ninguna gestión adicional, ya que su expediente continúa bajo análisis.

Cómo reclamar si rechazaron la beca

El trámite se realiza de manera completamente digital a través de la plataforma oficial de Progresar y no requiere asistir a oficinas de ANSES.

Para presentar el reclamo, los estudiantes deben:

Ingresar al portal oficial de Becas Progresar con usuario y contraseña. Acceder a la sección "Estado de solicitud". Verificar el motivo específico del rechazo. Seleccionar la opción "Reclamo", siempre que la observación corresponda a una cuestión académica. Completar o corregir la información requerida por el sistema. Confirmar la presentación.

Una vez realizado el trámite, la documentación será revisada y deberá ser validada por la institución educativa correspondiente.

Becas Progresar: cómo anotarse en ANSES

Cuáles son las fechas límite para anotarse en las Becas Progresar

La Secretaría de Educación estableció un cronograma específico para esta etapa de revisión.

Las fechas clave son:

Hasta el 23 de junio de 2026: plazo para que los estudiantes presenten el reclamo.

plazo para que los estudiantes presenten el reclamo. Hasta el 30 de junio de 2026: período para que escuelas, institutos terciarios y universidades validen, corrijan y certifiquen la información académica.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan iniciar el trámite lo antes posible para evitar demoras y permitir que las instituciones tengan tiempo suficiente para completar la validación.

Cuánto pagan las Becas Progresar

Actualmente, las Becas Progresar otorgan una asistencia mensual de $35.000 para estudiantes que cumplen con los requisitos académicos y socioeconómicos establecidos por el programa. La instancia de reclamo representa la última oportunidad para quienes fueron rechazados por errores administrativos o académicos y buscan conservar el acceso al beneficio durante 2026.