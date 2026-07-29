Lanzan los eAwards 2026 en la Argentina: los requisitos para inscribir tu idea y ganar 100.000 euros

La iniciativa celebra este año su 25ª edición y busca identificar proyectos innovadores, escalables y sostenibles.

Los eAwards Argentina 2026 ya abrieron su convocatoria para emprendedores y startups que desarrollen proyectos tecnológicos con impacto social. La competencia, organizada por NTT DATA FOUNDATION, recibirá postulaciones hasta el 17 de agosto y otorgará un premio nacional de USD 10.000, además de la posibilidad de competir en una final internacional por 100.000 euros y acceder a un programa exclusivo de aceleración.

La iniciativa celebra este año su 25ª edición y busca identificar proyectos innovadores, escalables y sostenibles que utilicen la tecnología para resolver problemas concretos en áreas como salud, biotecnología, energía, educación, industria, banca, telecomunicaciones, seguridad y medio ambiente. Las inscripciones se realizan a través del sitio oficial de los Global eAwards.

Qué proyectos pueden participar en los eAwards Argentina

La convocatoria está dirigida a startups argentinas que ya cuenten, como mínimo, con un prototipo avanzado y desarrollen soluciones basadas en tecnologías de alto impacto. Además de la innovación, el jurado evaluará el potencial de crecimiento, la escalabilidad, la sostenibilidad y el impacto social de cada propuesta.

Según explicó Pablo Pereira, CEO de NTT DATA Argentina, el nivel de los emprendimientos crece año tras año y cada edición presenta proyectos capaces de transformar sectores estratégicos como el agro, la salud, las finanzas, la energía y el cuidado del ambiente.

La startup ganadora de la instancia nacional recibirá un premio de USD 10.000, entregado en pesos argentinos al tipo de cambio oficial, junto con un acompañamiento para fortalecer su desarrollo comercial. También representará al país en la final internacional, donde competirá con emprendimientos de Europa y América Latina por un premio adicional de 100.000 euros y un programa de aceleración.

Además del incentivo económico, los finalistas accederán a mentorías, devolución personalizada de expertos y una red de contactos que busca facilitar alianzas estratégicas y acelerar la llegada de las soluciones al mercado.

La startup tucumana Qumir nano fue la ganadora en 2025.

Un premio que impulsa el crecimiento de startups

Una vez finalizada la inscripción, comenzará el proceso de evaluación para seleccionar a los semifinalistas, quienes presentarán sus proyectos ante un jurado especializado. Luego se definirán los finalistas y, finalmente, el representante argentino para la competencia internacional.

A lo largo de sus 25 ediciones, los eAwards se consolidaron como una plataforma de impulso para emprendimientos tecnológicos con foco en la innovación y el impacto positivo.

El antecedente más reciente fue Qumir Nano, startup tucumana liderada por Franco Ciaffone, que obtuvo el premio nacional en 2025 gracias a una plataforma biotecnológica basada en bionanoinsumos de quinta generación. Su desarrollo busca proteger cultivos de forma más eficiente y sostenible, combinando la eficacia de productos químicos con el menor impacto ambiental de las soluciones biológicas.

Tras recibir el reconocimiento, Ciaffone destacó que el premio fortaleció el objetivo de la empresa de impulsar una agricultura más eficiente y responsable mediante el desarrollo de nuevas tecnologías.