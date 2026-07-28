Los “Squeezy Dumpling” -conocidos como squishy.- se comercializan en decenas de locales

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) denunció ante la Subsecretaría de Defensa al Consumidor el caso del juguete viral “Squeezy Dumpling”, una figura blanda de polímero plástico con forma de gyoza, que podría contener una sustancia cancerígena. Se trata de un elemento “sensorial y antiestrés” presentado en un envase tipo canasta de vaporera.

El producto, que ya fue retirado del mercado en el Reino Unido, contiene benceno en una concentración de 20 mg/kg, cuatro veces por encima del límite legal de 5 mg/kg en su capa exterior, según denunció la CAIJ. Por esta razón, la cámara solicitó el “retiro inmediato” del producto de todo el territorio nacional, que se comercializa tanto en locales físicos como en plataformas digitales.

Los “Squeezy Dumpling” -conocidos como squishy.- se comercializan en decenas de locales del barrio porteño de Once. Están fabricados con un polímero flexible diseñado para ser apretado repetidamente y contiene benceno, según denunció la CAIJ. Esta sustancia está presente en el petróleo crudo, los combustibles y el humo del tabaco, clasificada como cancerígena.

¿Cómo afecta el benceno?

“El benceno es una sustancia cancerígena confirmada que puede absorberse a través de la piel durante la manipulación normal del juguete, sin necesidad de que el niño se lo lleve a la boca", advirtieron desde la entidad. La denuncia que presentaron se basa en alertas emitidas por el sistema europeo Safety Gate (SR/02073/26) , que monitorea productos no alimentarios peligrosos, y por la Office for Product Safety and Standards (OPSS) del Reino Unido (Recall 2606-0196).

Ambas normativas son equivalentes para las regulaciones vigentes en Argentina y Estados Unidos para la seguridad de juguetes. En el mercado local, la CAIJ verificó que el juguete no cumple con los requisitos básicos: carece de Marcado de Conformidad y no exhibe los datos del importador ni advertencias de seguridad en castellano. Estas ausencias fueron señaladas como una "falta grave", ya que no permiten identificar responsables ante eventuales daños.

El presidente de la Cámara del Juguete, Matías Furió, alertó a la familias: "Pedimos a cada padre y madre que, antes de comprar cualquier juguete, miren el envase. Un juguete seguro y legal tiene que tener tres cosas: los datos del importador responsable —nombre, razón social y CUIT—, todas las advertencias escritas en castellano, y el Marcado de Conformidad, que es el código QR con las siglas AR y dos tildes".

"Si alguno de esos tres elementos falta, no lo compren. No importa si el juguete se ve lindo, si es viral en redes o si el precio es tentador: sin esos datos, no hay nadie que responda si algo le pasa a su hijo”, insistió Furió.

El accionar del gobierno argentino

La denuncia fue realizada en vísperas del Día del Niño y en el marco del Decreto N.° 274/2019 de Lealtad Comercial; por ende, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor anunció que trabajan en " el procedimiento para retirar el juguete del mercado". Además, también alertaron a las autoridades provinciales para que realicen "las tareas de fiscalización correspondientes".

"El Squeezy Dumpling presenta un grave riesgo químico, al detectarse la presencia de benceno en concentraciones que superan los límites legales permitidos. Esta sustancia tóxica puede ingresar al organismo por inhalación o contacto directo con la piel, aún sin ser ingerida", alertó la Subsecretaría.