Karina Milei reordena la tropa bonaerense: reuniones, referentes y potenciales nombres

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, planifica convocar a los legisladores provinciales de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. En pleno parate legislativo y la falta de rumbo de la política tras el fin del Mundial, el partido violeta mueve fichas en el mapa bonaerense para planificar el despliegue territorial con miras al 2027.

Fuentes del mileismo bonaerense confirmaron a El Destape que "después de las vacaciones" la titular de LLA a nivel nacional mantendrá una reunión con diputados y senadores provinciales, al igual que lo había hecho hace dos semanas con los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Hay quienes precisan que será el lunes 10.

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Según explicaron, la idea inicial era que participaran los representantes de Ciudad y Provincia, pero ese jueves había sesión en la Legislatura bonaerense. En esa oportunidad, la hermana del presidente Javier Milei habló sobre la estrategia con miras al 2027, en un territorio en el que el mileismo debate qué decisión tomará respecto al PRO, que gobierna el territorio, pero con el que compitió en las elecciones porteñas.

Como sea, LLA de la provincia de Buenos Aires también planifica un congreso partidario para octubre. Si bien observan "poco movimiento" en los restantes espacios en lo que respecta a actividades con miras a las elecciones 2027, el mileismo avanzó en movimientos partidarios, que incluyeron nombramientos de referentes del espacio en distintas secciones electorales.

Dos nombres nuevos fueron designados en el partido que en la provincia de Buenos Aires conduce el diputado nacional Sebastián Pareja, hombre de confianza de Karina Milei. Fue así que la Quinta se nombró al concejal de Necochea Mariano Valiante y en la Séptima se designó al dirigente Jeremías Casali.

Completan el resto de la nómina de referentes, el senador bonaerense Luciano Olivera (Primera), los dirigentes Ezequiel Saccani (Segunda), Gustavo "Coco" Bories (Cuarta) y Franca Grippo Harrington (Sexta) y la titular de la ANSES II Micaela Fragasso (Octava). Respecto a la populosa Tercera Sección Electoral, las fuentes consultadas respondieron: "No está fijo, hay cuatro o cinco referentes. Está intervenida".

LLA bonaerense está a la espera de las definiciones nacionales y provinciales respecto a cómo será el sistema de votación y si las elecciones de los dos estamentos se desdoblarán, al igual que en 2025, cuando el mileismo perdió en la elección bonaerense, pero ganó en la legislativa nacional.

La legislativa nacional por la provincia de Buenos Aires tuvo como ganador al hoy jefe de Gabinete, Diego Santilli, que tiene ambiciones de competir por la gobernación. Tanto en los comicios provinciales como nacionales, LLA fue en alianza con el PRO. La semana pasada hubo un guiño al sello fundado por Mauricio Macri: el partido violeta nombró al 23 de julio como "día de la unidad", la fecha de la publicación en X de la gran hermana del oficialismo nacional en la que anunció el entendimiento electoral con el partido amarillo.

Consultadas sobre si la llegada al cargo del "Colo" lo afianza como número puesto para la contienda por la gobernación, desde el karinismo responden que eso ya era así incluso desde que accedió al ministerio del Interior. "Llegó a la Jefatura de Gabinete hace dos minutos", acotaron.

Respecto a potenciales caminatas de Santilli u otros candidatos de LLA, estimaron que eso podría darse "cuando se acerquen las elecciones". De todos modos, las fuentes consultadas tildaron de "humo" la versión de que la senadora provincial Florencia Arietto podría ser la potencial candidata a vicegobernadora de Santilli.