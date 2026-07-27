Spider-Man: Brand New Day: qué películas ver antes y en qué orden cronológico

Qué películas hay que ver antes de Spider-Man: Brand New Day.

Este miércoles 29 de julio las salas de cine reciben Spider Man: Brand New Day, una película que sigue ampliando el Universo Cinematográfico de Marvel y que marca la cuarta entrega de Tom Holland como Peter Parker. Pero para adentrarse en el filme de superhéroes, es preciso hacer un recorrido previo por algunos largometrajes de la MCU que sirven para entender el contexto del arácnido y por qué su vida cambió por completo antes de esta nueva aventura.

Películas imprescindibles

1. Spider-Man: Homecoming (2017)

Es la primera película en solitario del Spider-Man de Tom Holland. Presenta a Peter Parker como un adolescente que intenta demostrar que está listo para convertirse en un verdadero superhéroe mientras enfrenta al Buitre.

2. Spider-Man: Far From Home (2019)

La historia transcurre después de Avengers: Endgame. Peter intenta retomar una vida normal durante un viaje escolar por Europa, pero termina enfrentándose a Mysterio. El final cambia para siempre su vida cuando su identidad secreta es revelada al mundo.

3. Spider-Man: No Way Home (2021)

Es la película más importante para llegar a Brand New Day. Un hechizo del Doctor Strange sale mal, aparecen villanos (Green Goblin, Doctor Octopus, Electro, entre otros) y Spider-Man de otros universos, y Peter toma una decisión devastadora: pedir que todo el mundo olvide quién es Peter Parker. Al finalizar la película, nadie recuerda su identidad, ni siquiera MJ, Ned o los Avengers.

Películas recomendables

Captain America: Civil War (2016)

Marca el debut de Tom Holland como Spider-Man y muestra cómo Tony Stark recluta a Peter para el enfrentamiento entre los Avengers.

Avengers: Infinity War (2018)

Peter se une a Iron Man para enfrentar a Thanos y termina siendo una de las víctimas del chasquido.

Avengers: Endgame (2019)

Explica el regreso de Peter tras el Blip y muestra las consecuencias de la muerte de Tony Stark, una figura fundamental en su desarrollo.

Con esas seis películas tendrás prácticamente todo el contexto necesario para entender Spider-Man: Brand New Day. La nueva entrega parte de un Peter Parker completamente solo, sin que nadie recuerde quién es, obligado a reconstruir su vida desde cero mientras enfrenta nuevas amenazas y un escenario muy distinto al de las películas anteriores. Y aunque no es imprescindible haber visto las películas de Spider-Man protagonizadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield, también pueden servir como acompañamiento para conocer más sobre la historia del personaje y su entorno.