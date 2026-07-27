Leonel Pernía hizo historia: se convirtió en el primer argentino en consagrarse campeón en el TCR Brasil

Pernía es el primer extranjero en ganar el TCR Brasil.

Lejos del Turismo Carretera, Leonel Pernía se ha metido de lleno este año en el TCR South America, donde lidera el campeonato con 265 puntos, seguido por los brasileños Raphael Reis y Pedro Cardoso. Ahora bien, en paralelo también se estaba llevando a cabo el TCR Brasil, certamen que solamente tiene en cuenta los puntos sumados en las fechas disputadas en el país vecino, como Curvelo, Cascavel, Interlagos, Cuiabá y Velocitta.

Justamente este fin de semana se llevó a cabo la quinta fecha del certamen brasileño en el Autódromo Velocitta, donde el piloto argentino terminó en el tercer lugar tanto en la primera como en la segunda carrera. Lo curioso es que con el doble podio, Pernía se consagró campeón del TCR Brasil, siendo, además, el primer extranjero en conquistar el certamen brasileño al alcanzar los 286 puntos en la tabla de posiciones.

El fin de semana no había comenzado del todo bien para el tandilense, ya que su máximo rival, Reis, había quedado como líder a pesar de su cuarto lugar en la carrera sabatina, de manera que llegó al domingo con 262 unidades con una diferencia de tres a favor. Sin embargo, el brasileño no logró completar la carrera del domingo en Velocitta, ya que se vio forzado a abandonar en la sexta vuelta, de manera que le entregó en bandeja el título al bonaerense.

La buena largada de Pernía se contrastó directamente con la pérdida de terreno de Reis, quien debió ingresar al boxes de W2 Pro GP para hacer ajustes en su Cupra, lo que le permitió volver más tarde para desertar giros, pero ya sin validez para la disputa por el campeonato. De esta manera, la carrera se convirtió en un trámite para el argentino, que cerró con comodidad las 20 vueltas para quedarse con el último escalón del podio.

La victoria quedó para Pedro Cardoso de G Racing Motorsport con un tiempo de 32:23.101, mientras que Fabricio Pezzini (+31.786s) de Paladini Racing quedó segundo delante de Pernía (+32.279s). Con este resultado, el piloto de Honda Racing conquistó su octavo título en el automovilismo, el segundo en TCR tras haberse quedado con la pasada edición del TCR South America.

El argentino lidera la tabla del TCR South America.

Posiciones del TCR South America 2026