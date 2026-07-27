Ley de tierras: el 77% de los argentinos pide que haya límites a la venta a extranjeros

Una encuesta de la consultora Zuban Córdoba mostró que el 77% de los argentinos está a favor de limitar la venta de tierras a extranjeros, algo en debate por el pronto tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el gobierno de Javier Milei y que se tratará en el Senado el jueves 6 de agosto.

Zuban Córdoba difundió en sus redes sociales un adelanto de su próximo "Domingo de datos", informe que publica habitualmente. Allí, la consultora mostró los resultados del sondeo realizado entre el 16 y el 18 de julio sobre 1.400 casos, con un margen de error de ± 2,62% y un nivel de confianza del 95%.

"¿Hay que limitar la compra de tierras por parte de extranjeros?", preguntó la consultora a sus encuestados días atrás. Ante esa interrogación, la respuesta fue contundente: el 77% se mostró de acuerdo, el 16,7% dijo estar en desacuerdo y el 6,3% respondió que no tenía conocimiento de la cuestión. Organizaciones de derechos humanos y civiles llaman a marchar al Congreso el 6 de agosto, para protestar mientras los senadores debatan el proyecto.

Las advertencias por el proyecto de ley

Desde que se anunció el envío del proyecto de ley, distintos sectores de la oposición cuestionaron el texto. "El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada propuesto por el Gobierno nacional es la habilitación a la compra indiscriminada de suelo, sin generar inversión ni empleo: lo que realmente está en juego es el control de nuestros recursos estratégicos", expresó este lunes en una conferencia de prensa el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

"Está en juego el control de los recursos estratégicos”, afirmó Rodríguez y cerró: "Frente a esta iniciativa que atenta contra los límites de extranjerización, desde la provincia de Buenos Aires sostenemos que la soberanía no se negocia ni se entrega".