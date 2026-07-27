La F1 entra en descanso, pero no Franco Colapinto: su pesada agenda de cara a la segunda parte de la temporada

Colapinto terminó decimoquinto en el GP de Hungría.

La cita en el Hungaroring marcó el cierre de la primera parte del campeonato de la Fórmula 1, que no ingresó en su receso veraniego de la mejor manera para Alpine. El equipo galo perdió el liderato de la zona media este domingo después de caer al sexto lugar de la tabla de constructores, consecuencia de la falta de puntos por parte de Franco Colapinto y Pierre Gasly y de la continuidad del buen rendimiento de Racing Bulls.

El piloto argentino cruzó la línea de meta en el decimoquinto lugar y su compañero en el decimosegundo, mientras que tanto Liam Lawson como Arvid Lindblad terminaron en la zona de puntos. De ahí que haya cierta preocupación en la escudería francesa de cara a la segunda mitad de la temporada que iniciará a finales de agosto, un margen de unas cuatro semanas para que los ingenieros y mecánicos puedan encontrar soluciones en el A526.

Sin embargo, no todo el trabajo pasará por la base de Enstone, sino que los pilotos también buscarán hacer sus aportes al equipo, algo que entra en los planes de Colapinto. Tal es así que el pilarense no se volvió todavía de Budapest, puesto que este martes y miércoles participará de un test de neumáticos de Pirelli para la siguiente temporada, algo que le permitirá sumar más horas al mando de su monoplaza.

Si bien estas pruebas no están destinadas a evaluar el rendimiento del coche, ya que su foco está puesto en los compuestos, lo cierto es que un piloto de F1 puede hacer sus observaciones en cuanto a las cosas que pueden mejorarse. En este sentido, es importante mencionar que la dupla de Alpine no ha estado cómoda en las últimas fechas con el comportamiento del A526, de manera que es posible que pueda haber aportes para mejorar la conducción.

Por su parte, Franco ya adelantó que no habrá mucho tiempo libre en estas vacaciones, ya que solamente se tomaría cinco días de descanso después de las pruebas. “Voy a descansar un poco. Creo que viene bien resetear y arrancar de nuevo. Con ganas de el test acá unos días más para aprender un poco más del auto y después relajar un poco”, afirmó el argentino a ESPN. Cabe mencionar que, tras su descanso, el argentino tiene programadas sesiones en el simulador, además de sus entrenamientos físicos para mantenerse en forma.

Alpine sigue con 61 puntos en la tabla.

La renovación de Colapinto

Finalizado el GP de Hungría, uno de los temas que se discutirán en las próximas semanas son las renovaciones y cambios de pilotos en la Fórmula 1 de cara al 2027. En este sentido, se espera que el buen rendimiento mostrado por Colapinto en la primera parte del año le sea suficiente para ganarse la renovación durante las vacaciones, de manera de quedar mentalizado en el campeonato cuando se reanuden las actividades.