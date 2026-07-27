Pierre Gasly apuntó contra Alpine por la falta de rendimiento del A526: "No hay forma"

El francés sumó su segunda fecha seguida sin puntos.

Por segunda fecha consecutiva, Pierre Gasly se ha quedado fuera de los puntos en esta temporada de la Fórmula 1 tras terminar el GP de Hungría en el decimosegundo lugar después de haber quedado al borde de los diez mejores en Spa-Francorchamps. No obstante, hay una diferencia considerable con respecto a lo que fue el GP de Bélgica y es que ni siquiera Franco Colapinto ha logrado puntuar este fin de semana en Budapest.

De hecho, el piloto argentino quedó decimoquinto, de manera que Alpine no pudo sumar en la decimoprimera fecha del campeonato y, como resultado del buen rendimiento de Liam Lawson y Arvid Lindblad, fue superado por Racing Bulls. Y es que ambos equipos habían llegado igualados con 61 puntos en la lucha por el liderato de la zona media en la tabla de constructores, pero ahora la caída de los franceses al sexto lugar es una realidad.

En este contexto, Gasly se reunió con los medios de comunicación en la zona mixta una vez finalizada la carrera en el Hungaroring y se refirió al mal momento que atraviesa la escudería francesa. “No es la realidad que quiero ver, pero no hay forma de esconderla. Ya van un par de carreras en las que la historia es la misma”, comenzó el francés en referencia a la baja de rendimiento y la falta de ritmo que caracterizó al A526 en las últimas fechas.

“En clasificación estamos 12º o 13º, por detrás de Racing Bulls y Audi, y luego en carrera uno piensa que tal vez vamos a poder estar ahí, porque puedo verlos delante, pero simplemente es una cuestión de ritmo y nosotros no lo tenemos”, agregó el piloto. La mención a Audi no es un detalle menor, puesto que el equipo alemán ha puntuado con Nico Hülkenberg en Budapest y también ha tenido otras victorias sobre Alpine en el año.

Ahora bien, por fuera de la falta de velocidad y ritmo, el otro problema que señaló Gasly es la complejidad a la hora de conducir, lo que hace que sea incómodo maniobrar, un reto extra que suma dificultades en una competencia de alto nivel como la F1. “El coche no transmite buenas sensaciones. No reacciona en absoluto como me gustaría, no me permite conducir de la manera en que necesito y hay bastantes cosas que tenemos que solucionar. Creo que la aerodinámica es muy inconsistente”, cerró el piloto galo, que espera soluciones para la reanudación del campeonato a fines de agosto en Zandvoort.

Así terminó Alpine el GP de Hungría.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Hungría 2026