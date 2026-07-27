La última semana de julio estará dominada por un patrón en el que persistirá la nubosidad, la humedad y el tiempo fresco, tal como se caracterizó gran parte de este mes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes ante la posibilidad de fenómenos localmente fuertes, ráfagas intensas y abundante actividad eléctrica.

Las zonas alcanzadas por la advertencia son Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, donde también podría registrarse una ocasional caída de granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, según el SMN. Sin embargo, estas cifras podría superarse de manera puntual.

En el AMBA el tiempo permanecerá nublado y se prevé un periodo de inestabilidad desde la segunda mitad de semana. El lunes comenzó con un cielo gris que se extendió hasta esta tarde, condición que se repetirá este martes y miércoles. Mientras que para la Ciudad de Buenos Aires se pronosticaron tormentas aisladas por la tarde y chaparrones hacia la noche, con un máxima cercana a los 19 grados.

Las máximas rondarán los 17 grados el martes y apenas 15 el miércoles, con vientos del cuadrante este. Además, no se descartan lloviznas aisladas en ambas jornadas. Además, durante las primeras horas de estos días volverán a ser probables las neblinas y bancos de niebla en distintos sectores del AMBA, lo que reducirá la visibilidad de forma puntual y complicará la circulación en accesos y rutas cercanas.

¿Cómo seguirá el clima?

Según el sitio Meteored, la última semana de vacaciones de invierno en Buenos Aires se caracterizará por la presencia de abundante nubosidad, temperaturas superiores a las habituales para esta época del año y algunos períodos con precipitaciones. El panorama se mantendrá dinámico los próximos días.

El jueves sería el día más estable, soleada y fresco de la semana. Será el día ideal para aprovechar las actividades al aire libre. La temperatura mínima podría bajar hasta 8 grados en la Ciudad, mientras que la máxima se ubicaría alrededor de los 16.

Pero lo bueno durará poco, ya que para el viernes se espera una intensificación del viento norte, que impulsará otra vez las temperaturas hasta valores cercanos a los 20 grados. También se espera que hacia el final de la jornada avance un frente frío más activo, con probables lluvias y tormentas aisladas entre la noche y la madrugada del 1 de agosto.

¿Qué puede pasar el viernes 31 de julio?

El desmejoramiento comenzará a producirse durante el viernes 31, con el ingreso de un fuerte aire templado y húmedo desde el norte que potenciará la inestabilidad en todo el centro-oeste del país.

La nubosidad aumentará rápidamente. Según distintos modelos meteorológicos, comenzarán las lluvias y tormentas sobre Buenos Aires, que se irán generalizando hacia la noche. Podría haber registros superiores a los 501 milímetros en pocas horas sobre la zona del Río de la Plata.