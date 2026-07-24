La novena fecha del TC se disputará a inicios de agosto.

Después de la victoria de Otto Fritzler en el Autódromo Rosamonte de Posadas el pasado 12 de julio, el Turismo Carretera volverá no este, sino el próximo fin de semana (1º al 2 de agosto) con la novena fecha de la temporada. En esta oportunidad, la sede será el San Juan Villicum, donde se disputará la segunda fecha especial con el Desafío de las Estrellas después de lo que fue la Carrera de los Millones en Rafaela con el triunfo de Valentín Aguirre.

Ahora bien, a diferencia de la temporada pasada, la cita en San Juan llegará con algunas modificaciones en esta ocasión, las cuales fueron notificadas este miércoles a través del sitio oficial de la Asociación Corredores Turismo Carretera. Para comenzar, lo más importante es que se tratará de una fecha más larga que la del 2025, puesto que se pasará de los 50 giros a las 66 vueltas o un máximo de dos horas de duración.

Por otra parte, se confirmó que las paradas en boxes serán exclusivamente para la recarga de combustible, además de que la grilla se definirá por un sorteo que se llevará a cabo el viernes previo al inicio de las actividades. “En esta oportunidad no habrá cambio de neumáticos. La recarga de combustible será libre en el box asignado a cada auto y respetando el orden de boxes A, B y C”, dice el comunicado de la ACTC.

Otro aspecto a considerar es que la calle de boxes permanecerá cerrada en caso de que ingrese el coche de seguridad, siendo una de las novedades en relación con la edición anterior. El informe de la ACTC también limita la cantidad de mecánicos, que será de cinco por cada coche, y deberán vestir la indumentaria reglamentaria antiflama y encontrarse en su lugar, que también se asignará por sorteo.

Ahora bien, aunque no se permitirá el cambio de neumáticos, habrá otros trabajos que los mecánicos podrán hacer en caso de ingreso a boxes. “Los únicos trabajos que se permitirán en el momento de la detención, por reabastecimiento de combustible, serán la limpieza del parabrisas y/o el reemplazo del film protector del parabrisas y limpieza de la entrada de aire al canalizador del radiador”, agrega el comunicado, que señala que otros trabajos deberán llevarse a cabo en el interior del box.

Martín Vázquez ganó el Desafío de las Estrellas en 2025.

Posiciones del TC 2026