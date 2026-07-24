Gastón Edul vs. Edu Aguirre: dónde ver la pelea de boxeo de La Velada del Año 2026

Gastón Edul.

La cuenta regresiva para La Velada del Año 6 ya comenzó. El megaevento creado por Ibai Llanos volverá a reunir a algunas de las figuras más populares del streaming y las redes sociales de España y Latinoamérica en una jornada que combinará boxeo amateur, espectáculos musicales y millones de espectadores conectados alrededor del mundo.

Entre los diez combates confirmados sobresale el cruce entre Gastón Edul y Edu Aguirre, dos periodistas deportivos que trasladarán al ring una rivalidad que también tendrá un fuerte componente futbolero. El argentino y el español se enfrentarán apenas una semana después de la final del Mundial 2026, en un contexto que suma expectativa entre los fanáticos de ambos países.

Cuándo pelea Gastón Edul con Edu Aguirre en La Velada del Año 6

La pelea entre Gastón Edul y Edu Aguirre abrirá oficialmente la cartelera de La Velada del Año 6. El combate se disputará el sábado 25 de julio de 2026, desde las 19:00 de España y las 14:00 de la Argentina, en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

El duelo promete convertirse en uno de los momentos más comentados de la jornada. Además del perfil mediático de ambos periodistas, el enfrentamiento llega pocos días después de la definición de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, donde España derrotó a la Selección argentina, un contexto que alimentó la previa y los cruces entre ambos en redes sociales.

Dónde ver en vivo La Velada del Año 6

Como ocurrió en las ediciones anteriores, La Velada del Año 6 podrá verse completamente gratis mediante las plataformas oficiales de Ibai Llanos.

La transmisión estará disponible en los siguientes canales:

Twitch (@IbaiLlanos).

YouTube (@IbaiLlanos).

Horarios de La Velada del Año 6 según cada país

Argentina: 14:00.

Uruguay: 14:00.

Brasil: 14:00.

Chile: 13:00.

Paraguay: 13:00.

Bolivia: 13:00.

Venezuela: 13:00.

Colombia: 12:00.

Perú: 12:00.

Ecuador: 12:00.

México: 11:00.

España: 19:00.

Gastón Edul vs. Edu Aguirre.

Todos los combates confirmados de La Velada del Año 6

La sexta edición contará con diez peleas que enfrentarán a creadores de contenido, streamers, músicos e influencers de distintos países. La cartelera confirmada es la siguiente:

Edu Aguirre vs. Gastón Edul.

Fabiana Sevillana vs. La Parce.

Clersss vs. Natalia MX.

Lit Killah vs. Kidd Keo.

Alondrissa vs. Angie Velasco.

Viruzz vs. Gero Arias.

Roro vs. Samy Rivers.

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer.

Plex vs. Fernanfloo.

IlloJuan vs. TheGrefg.

Los argentinos que pelearán en La Velada del Año 6

La representación argentina tendrá un lugar destacado en el evento organizado por Ibai Llanos. Además de Edul, que protagonizará uno de los combates más esperados, también debutará el cantante Lit Killah, quien se medirá con Kidd Keo.

El influencer fitness Gero Arias, por su parte, enfrentará al experimentado Viruzz, uno de los participantes con mayor recorrido en las anteriores ediciones de La Velada. Este combate también genera expectativa porque el argentino continúa con su preparación física con el objetivo de competir rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.