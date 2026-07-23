PBA: solo el 1% de las consultas en hospitales es realizada por extranjeros

Días atrás, el diputado bonaerense libertario, Agustín Romo, presentó un proyecto para arancelar a los extranjeros la atención sanitaria y la educación en establecimientos dependientes de la provincia de Buenos Aires. El legislador justificó el proyecto tomando la campaña “anti argentina” y la críticas racistas hacia el país. “Echenlos a todos. Me importa un carajo si les falta un final para recibirse. Que hagan la carrera otra vez en el país donde nacieron”, escribió en su cuenta X. Sin embargo, las cifras respecto de cuánto extranjeros utilizan los hospitales públicos en tierras bonaerenses no llega al 1%.

A modo de ejemplo, durante todo el 2023 hubo casi un millón y medio de consultas médicas digitales registradas en provincia de Buenos Aires (1.449.606), y sólo el 0,2% (3.210) corresponden a consultas efectuadas por personas extranjeras. La cifra se repite año a año y no se incrementa.

Si en lugar de consultas, se toman las internaciones, los datos son similares. Del total de personas que se internaron en hospitales bonaerenses en 2023, sólo el 0,8% corresponde a extranjeros no residentes: 8.970 extranjeros sobre más de un millón de personas internadas durante ese año.

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Según se detalla en las estadísticas que realizó la Fundación Soberanía Sanitaria, en el último año la proporción de personas extranjeras internadas tiene una tendencia al descenso, sin haber implementado medidas vinculadas a la restricción del acceso. Del 1% que fueron en enero de 2023, para diciembre del mismo año eran el 0,65%.

Al respecto, el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, se refirió al arancelamiento a las personas por su origen, es decir de dónde vienen o dónde nacieron, “es contrario al Derecho a la Salud, como bien principal, y a la Constitución Nacional que ya en su Preámbulo invita a todos a habitar el suelo argentino”. “Pero también es contrario a las prácticas de los servicios de salud en el sector público donde no se imponen barreras de ninguna índole para la atención sino que el criterio, únicamente, es en función de la necesidad”, agregó.

Además, el funcionario remarcó que “la asistencia médica a extranjeros es absolutamente marginal: hemos hecho estudios donde veíamos que, por ejemplo, los partos de personas residentes de otros países eran menos del 1% de los que se producían en el sector público, y la atención en las guardias era menos del 3%”. “Entonces termina siendo incluso más costoso y problemático establecer esas barreras al acceso que brindar el servicio”, cerró.