Kicillof hace base en la séptima sección electoral: obras en Tapalqué y General Alvear

El gobernador Axel Kicillof hará base este viernes por la mañana en la séptima sección electoral y estará en Tapalqué y General Alvear en donde inaugurará centros de salud, entregará viviendas, computadoras y material educativo para las escuelas. El mandatario sostiene su modelo de "Estado presente" en medio del ajuste que realiza el gobierno de Javier Milei y de los recortes presupuestarios que hace sobre la provincia de Buenos Aires.

Con el mundial finalizado, el dirigente retoma la agenda de gestión y vuelve a hacer viajes combinando interior con conurbano bonaerense. Habitualmente suele destinar dos días a viajar por la provincia de Buenos Aires, dos días a visitar el conurbano y los lunes hace base en La Plata en donde mantiene reuniones con el gabinete en su oficina.

La actividad comenzará a las 10 de la mañana en General Alvear con la recorrida del Gobernador por la Planta de ABSA (Aguas Bonaerenses S.A.). En la misma, estarán junto al dirigente el intendente municipal, Ramón José Capra; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el Presidente de ABSA, Hugo Obed; y demás autoridades.

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Luego, Kicillof inaugurará un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en el distrito. Se trata del nº209 desde el comienzo de la gestión del mandatario. La tercera actividad será a media mañana en el Club Deportivo Alvear. Allí entregará materiales y equipamiento para espacios públicos e instituciones sociales por parte del ministerio de Ambiente, y la entrega de 50 ejemplares de arbolado urbano del ministerio de Desarrollo Agrario.

También entregarán netbooks a estudiantes del distrito. Las mismas forman parte del programa Conectar Igualdad Bonaerense. Pasado el mediodía, la jornada de gestión continuará en Tapalqué.

Junto al intendente local, Gustavo Cocconi, la comitiva hará la puesta en marcha formal de una obra de fortalecimiento de la red de agua potable gestionada por la empresa estatal ABSA. El acto fuerte de la visita será la entrega de viviendas y la recorrida por las nuevas unidades habitacionales. Finalmente visitarán el Taller Protegido local "Una Oportunidad". Dicho espacio inclusivo promueve el trabajo y la capacitación para personas con discapacidad. El día terminará con una reunión en la sede del Partido Justicialista alrededor de las 16 horas.

Fin de semana peronista

El próximo domingo, se cumplirán 74 años del fallecimiento de Eva Perón por lo que el peronismo hará varios actos para homenajear su recuerdo. El gobernador y presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires encabezará el homenaje que llevará adelante el intendente y presidente del PJ local, Julio Alak, y la Comisión Permanente de Homenajes a Eva Perón, en Plaza Moreno en La Plata.

El homenaje comenzará al mediodía en la plaza central de la ciudad, en 14 entre 51 y 53. La ceremonia contará con la participación de autoridades provinciales, municipales, representantes de organizaciones sociales, sindicales y de la comunidad, que compartirán palabras alusivas a su vida y obra.

Durante la jornada se recordará el legado de Eva Perón como símbolo de justicia social, derechos y compromiso con los sectores más vulnerables. Desde la organización invitaron a vecinos y vecinas de la ciudad a sumarse al homenaje.