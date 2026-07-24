Merz nombra a primera jefa de gabinete en reorganización previa a elecciones regionales alemanas

Por Andreas Rinke y Kirsti Knolle
BERLÍN, 24 jul (Reuters) - El canciller alemán, Friedrich Merz, nombró el viernes a la ministra de Salud, Nina Warken, como su nueva jefa de gabinete, en el marco de una reorganización destinada a dar un nuevo impulso a su impopular Gobierno antes de las difíciles elecciones regionales de septiembre.
Merz también afirmó que se avecinan más cambios. Dos fuentes conocedoras del asunto indicaron que tiene previsto sustituir a su ministro de Transporte, pero que ello llevará más tiempo, ya que la persona elegida por Merz se retiró tras haber aceptado inicialmente el cargo.
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Warken será la primera mujer en ocupar su nuevo cargo, un puesto importante que actúa como enlace entre la cancillería, los ministerios y los legisladores en un momento en el que Merz está impulsando reformas para reactivar la mayor economía de Europa.
Este reajuste se produce tras la repentina dimisión de Jens Spahn, figura clave del partido conservador, como jefe del grupo parlamentario, a raíz de una polémica por su decisión de tener un hijo mediante gestación subrogada a pesar de la firme oposición de su partido a esta práctica.
Merz se encuentra bajo presión para obtener resultados tras un primer año de mandato lleno de dificultades. En las encuestas va por detrás de la formación de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), que podría llegar al poder por primera vez a nivel regional en septiembre.
El crecimiento económico ha tenido dificultades para repuntar, y la tan alabada economía alemana, impulsada por las exportaciones, se ve amenazada por el alza de costos internos y la competencia extranjera. Las turbulencias arancelarias y la crisis energética derivada de la guerra de Irán también están lastrando el crecimiento.
"Somos un Gobierno orientado a las reformas y tenemos la intención de seguir demostrándolo", dijo Merz a los medios en Berlín, prometiendo "ponerse manos a la obra" cuando el Parlamento se reanude tras el receso del verano boreal.
Warken es "asertiva y una gran conocedora de la política de seguridad", además de "una negociadora dura", afirmó Merz.
Con información de Reuters