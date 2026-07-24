Merz nombra a primera jefa de gabinete en reorganización previa a elecciones regionales alemanas

Imagen de archivo del canciller alemán, Friedrich Merz (dcha), y la ministra de Salud, Nina Warken, durante una rueda de prensa en la que se anuncia una remodelación del gabinete, en Berlín, Alemania.

Por Andreas Rinke ​y Kirsti Knolle

BERLÍN, 24 jul (Reuters) - El canciller alemán, Friedrich Merz, nombró el viernes a la ministra de ‌Salud, Nina Warken, ‌como su nueva jefa de gabinete, en el marco de una reorganización destinada a dar un nuevo impulso a su impopular Gobierno antes de las difíciles elecciones regionales de septiembre.

Merz también afirmó que se avecinan más cambios. Dos fuentes conocedoras del asunto indicaron que tiene ​previsto sustituir a ⁠su ministro de Transporte, pero que ello llevará ‌más tiempo, ya que la persona elegida ⁠por Merz se retiró tras ⁠haber aceptado inicialmente el cargo.

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Warken será la primera mujer en ocupar su nuevo cargo, un puesto importante que actúa ⁠como enlace entre la cancillería, los ministerios y ​los legisladores en un momento en ‌el que Merz está impulsando ‌reformas para reactivar la mayor economía de Europa.

Este reajuste ⁠se produce tras la repentina dimisión de Jens Spahn, figura clave del partido conservador, como jefe del grupo parlamentario, a raíz de una polémica por ​su decisión ‌de tener un hijo mediante gestación subrogada a pesar de la firme oposición de su partido a esta práctica.

Merz se encuentra bajo presión para obtener resultados tras un primer año de ⁠mandato lleno de dificultades. En las encuestas va por detrás de la formación de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), que podría llegar al poder por primera vez a nivel regional en septiembre.

El crecimiento económico ha tenido dificultades para repuntar, y la tan alabada economía alemana, impulsada por las ‌exportaciones, se ve amenazada por el alza de costos internos y la competencia extranjera. Las turbulencias arancelarias y la crisis energética derivada de la guerra de Irán también están lastrando el crecimiento.

"Somos un Gobierno orientado a las ‌reformas y tenemos la intención de seguir demostrándolo", dijo Merz a los medios en Berlín, prometiendo "ponerse manos a la obra" ‌cuando el Parlamento ⁠se reanude tras el receso del verano boreal.

Warken es "asertiva y una gran conocedora de la ​política de seguridad", además de "una negociadora dura", afirmó Merz.

Con información de Reuters