El neerlandés viene de su tercer podio en Bélgica.

Desde el comienzo del campeonato, Max Verstappen se mostró reacio al nuevo reglamento de la Fórmula 1, llegando incluso a formular la posibilidad de irse por adelantado de la máxima categoría. Claro que el descontento viene condimentado con el pobre rendimiento que había tenido Red Bull en las primeras fechas, a lo que se sumaron sus más recientes accidentes en Spielberg y Silverstone.

Tanto en la clasificación del GP de Austria como en la carrera del GP de Gran Bretaña, el piloto neerlandés sufrió accidentes inesperados por la pérdida de control del RB22 debido, principalmente, a una alteración aerodinámica en el alerón trasero. De hecho, el sistema móvil bautizado como “la macarena” está bajo la lupa de la FIA desde el incidente en Silverstone, a tal punto que incluso se planteó la posibilidad de prohibirlo por su peligrosidad.

Sin embargo, la Federación Internacional de Automovilismo no pudo encontrar motivos suficientes para suspender el uso de la “macarena”, mientras que Red Bull sí halló la manera de solucionar el problema. Así lo reconoció Pierre Waché, quien reveló que encontraron el origen de la falla y planean concretar el regreso de la tecnología para el GP de Hungría, ya que se usó la antigua especificación para la cita en Spa-Francorchamps.

“Es un problema mecánico que detectamos tras el accidente de Silverstone. Lo hemos arreglado y estamos intentando demostrar que tenemos garantías de que todo va bien antes de ponerlo de nuevo en el coche y debería estar listo para Budapest”, afirmó el director técnico de la escudería austriaca en declaraciones rescatadas por Planet F1. De hecho, el ingeniero resaltó que mejoraron la seguridad para que la “macarena” pueda estar de nuevo este fin de semana.

“Hemos hablado con la FIA internamente porque es nuestra responsabilidad hacer el coche seguro. Hemos hecho más segura esa parte y veréis el alerón de vuelta pronto”, agregó. Con esta noticia, se espera que el rendimiento de Verstappen no solamente mejore en la pista, sino que incluso se permite soñar con algún triunfo, sobre todo después del buen desempeño que mostró el RB22 con el podio en Bélgica y la confirmación de la potencia del motor de Ford.

Verstappen suma 91 puntos en el campeonato.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Bélgica