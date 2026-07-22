Temporal de nieve azota Catamarca: operativo contrarreloj para rescatar a cinco trabajadores mineros

Horas de máxima tensión e incertidumbre se viven en la provincia de Catamarca. Cinco trabajadores mineros permanecen atrapados en una camioneta ubicada en el Salar del Hombre Muerto, en el departamento de Antofagasta de la Sierra, luego de quedar varados por un intenso temporal de nieve que dejó acumulaciones de hasta dos metros sobre los caminos de la puna.

El hecho se registró en las inmediaciones del proyecto Fénix de extracción de litio, operado por la compañía Río Tinto. La violencia del temporal y la presencia de viento blanco dejaron intransitables los caminos de alta montaña, inmovilizando el vehículo en el que se trasladaban los hombres.

Los operarios fueron localizados a más de 4.500 metros de altura este martes al mediodía, pero la acumulación de nieve ya alcanzó casi los dos metros y durante el día resultó imposible llegar con topadoras. De esta manera, se reactivó un desesperado operativo de rescate terrestre y por vía aérea, que se llevará a cabo este miércoles.

Los trabajadores pudieron ser ubicados gracias a que contaban con teléfonos satelitales Starlink, según confirmó el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) de Catamarca, Gustavo Molina, en declaraciones a Infobae. El dirigente explicó que, sin esa tecnología, la localización habría sido prácticamente imposible debido a la escasa visibilidad.

El incidente se enmarca en un fenómeno meteorológico de viento blanco y nieve que paralizó la alta montaña desde principios de semana. Durante las últimas 24 horas, las autoridades desplegaron un amplio protocolo de búsqueda que logró poner a salvo a varios grupos de turistas y operarios que también habían quedado aislados en diversos puntos de la zona, según reportó El Ancasti.

Operarios mineros varados: el intento de rescate por tierra y aire

Aunque los equipos de emergencia mantienen contacto constante con los trabajadores, el reloj juega un papel fundamental. A la extrema altitud de la región se le suman marcas térmicas que cayeron hasta los 27 °C bajo cero, convirtiendo el frío en la principal amenaza para la supervivencia de los atrapados.

El acceso físico al punto exacto donde se encuentra el vehículo permanece totalmente inhabilitado. El temporal, que aún no cede, impidió que las topadoras completaran el despeje de la ruta.

Según precisó el medio local Inforama, el gasoil de una de las topadoras pesadas se congeló, obligando a detener la maquinaria a escasos 200 metros del objetivo.

El intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, calificó la tormenta como un "hecho extraordinario". La gravedad del cuadro obligó a frenar el avance de fuerzas de apoyo, como los Bomberos Voluntarios de Santa María, para dar prioridad exclusiva al despliegue de maquinaria pesada capaz de afrontar el terreno.

Ante la complejidad de la situación, se puso en marcha una estrategia contrarreloj que operará por dos frentes distintos. Por tierra se realizará un despliegue doble que avanzará de manera simultánea, un equipo partiendo desde Antofagasta y el otro descendiendo desde el propio salar.

Mientras que por aire, se alista la evacuación mediante aeronaves. "Si el viento lo permite, utilizaremos un helicóptero para poder rescatarlos", explicaron voceros de la empresa minera.