La medida de ARBA que favorece a las empresas y contribuyentes: "$8.500 millones a favor"

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que, a seis meses de la implementación del régimen “Riesgo 0, SAF 0”, evitó que las empresas y contribuyentes acumularan $8.476,5 millones en saldos a favor del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, recursos que permanecieron en el circuito productivo para financiar capital de trabajo, sostener la actividad económica e impulsar inversiones.

Desde la puesta en marcha del nuevo régimen se registraron 18.131 solicitudes de adhesión, mientras que 10.382 contribuyentes ya accedieron al recálculo automático de las alícuotas de retención y percepción. De esta manera, los pagos a cuenta se ajustan al impuesto efectivamente determinado, evitando la generación de créditos fiscales inmovilizados.

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El análisis por actividad económica muestra que el beneficio alcanzó principalmente a los sectores más afectados por la política económica del gobierno libertario de Javier Milei. “El comercio concentra el 42,6% de los casos y los servicios el 41,7%, de modo que ambas actividades representan más del 84% del total de contribuyentes alcanzados por el régimen. Se trata de sectores especialmente golpeados por la caída del consumo y la retracción de la actividad económica”, explicó el titular de ARBA, Cristian Girard.



En tanto, la construcción, otro de los rubros perjudicados por la paralización de la obra pública y la caída de la inversión, reúne el 4,2% de los casos. Más atrás se ubican la Industria y Minería, con el 8,5%, y el sector agropecuario, con el 3%.

El Director Ejecutivo del organismo, explicó que el régimen Riesgo 0, SAF 0 “representa un cambio de paradigma en la administración tributaria”. Ya no se usan las retenciones como “mecanismo de captura de recursos, acumulando saldos a favor para luego devolverlos, tras demostración de haber resultado excesivas las retenciones”; sino que ahora “trabajamos para asegurar que no se sobre recaude a través de los regímenes”.

“Esto significa menos inmovilización de recursos, más liquidez para quienes producen y un sistema tributario mucho más eficiente, y fundamentalmente una menor carga tributaria para el sector privado”, señaló Girard. Además, agregó que "esta política forma parte del proceso de modernización que impulsamos desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof para simplificar el cumplimiento tributario, reducir costos financieros y mejorar la experiencia de las y los contribuyentes, sin resignar capacidad de fiscalización sobre quienes incumplen".

El régimen está destinado a contribuyentes con bajo riesgo fiscal y buen nivel de cumplimiento. Mediante un sistema automatizado, ARBA recalcula las alícuotas de retención y percepción para que los anticipos no superen el impuesto que realmente corresponde ingresar, evitando así la formación de nuevos saldos a favor.

La implementación de Riesgo 0, SAF 0 forma parte de una estrategia integral que ARBA desarrolla desde diciembre de 2019 para reducir el impacto financiero del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre la producción y el empleo.

En ese período, el organismo disminuyó progresivamente las alícuotas de retención y percepción, aceleró las devoluciones de saldos a favor —que hoy pueden acreditarse en hasta 72 horas para solicitudes de hasta $3,5 millones—, elevó los umbrales de facturación para que miles de PyMEs dejaran de actuar como agentes de recaudación y creó el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos, al que ya adhirieron 1,5 millones de monotributistas bonaerenses.

Como resultado de este conjunto de políticas, el stock de saldos a favor se redujo desde el equivalente a tres meses de recaudación a menos de un mes, lo que permitió devolver al entramado productivo bonaerense alrededor de un billón de pesos en capital de trabajo