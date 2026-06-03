PBA advierte que la caída de los impuestos ligados a la actividad refleja el agravamiento de la crisis económica

El titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, sostuvo que los datos de recaudación de mayo “evidencian un deterioro de la actividad económica” y contradicen el relato del Gobierno nacional respecto de una “supuesta recuperación”.

Según explicó, durante el quinto mes del año “volvieron a registrar caídas interanuales los principales tributos vinculados al consumo, la producción, el empleo y las transacciones económicas”.

De esta manera, Ingresos Brutos retrocedió 8,4%; el Impuesto de Sellos cayó 11%; el IVA disminuyó 7,4%; mientras que el denominado Impuesto al Cheque registró una baja de 2,9%. También se redujeron los recursos asociados al empleo formal, con caídas en las Contribuciones y Aportes a la Seguridad Social.

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“Más allá del relato que intenta instalar el Gobierno nacional, los datos muestran otra realidad. La recaudación de los impuestos vinculados a la actividad económica continúa cayendo y eso es consecuencia directa del deterioro que atraviesa la economía real”, afirmó el funcionario.

En ese sentido, remarcó que durante el mes de mayo representó “el décimo mes consecutivo de caída de la recaudación del IVA”, y advirtió que la tendencia no sólo persiste sino que además “se profundiza”.

“Estamos frente al peor inicio de año en materia recaudatoria desde 2017. La caída del IVA, del Impuesto al Cheque y de los recursos de la seguridad social refleja una crisis que tiene su epicentro en el mercado interno”, dijo.

En tanto, Girard consideró que los indicadores tributarios “están mostrando las consecuencias de un proceso que combina retracción de la actividad, pérdida de puestos de trabajo registrados, crecimiento de la precarización laboral, aumento de la desocupación y deterioro del poder adquisitivo de los salarios”. Una de las mayores preocupaciones del dirigente es la evolución del componente aduanero del IVA, que registró una caída del 18%.

“Este dato confirma el escenario recesivo que atraviesa el mercado interno, pero además enciende señales de alarma porque podría estar reflejando un aumento de la evasión vinculada a las importaciones. Es una situación que requiere atención y control por parte del Estado”, sostuvo.

Finalmente, el director de ARBA aseguró que la evolución de la recaudación constituye uno de los indicadores más precisos para evaluar el desempeño de la economía y reiteró que los números actuales muestran un escenario de creciente debilidad de la actividad productiva y comercial