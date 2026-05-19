Titular de ARBA: "Un objetivo político de la derecha es que la Provincia se prenda fuego"

La recaudación está ligada estrechamente a la actividad económica, la cual, con el arribo del gobierno de Milei, está en clara fase recesiva. Los sectores vinculados a la industria, la construcción y el comercio explican 60 por ciento de los ingresos provinciales, con especial foco en jurisdicciones más fabriles y dependientes del consumo interno, como la de Buenos Aires. En una entrevista con El Destape, el titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, detalló el ahogo financiero al que está siendo sometida la administración bonaerense a partir de la caída de la coparticipación, producto del descalabro económico libertario, del derrumbe de las transferencias discrecionales de Nación y de la clara decisión del Gobierno Nacional de que “la Provincia se prenda fuego” para sumar chances en las elecciones de 2027.

En las provincias, los ingresos por coparticipación caen en línea con el derrumbe del consumo interno, porque básicamente dependen del IVA, del impuesto cheque y Ganancias; impuestos que dependen del nivel de actividad. “El 80 por ciento de la recaudación es Ingresos Brutos y Sellos, que dependen del nivel en la actividad”, detalló el funcionario, quien explicó que lograron una mejor performance que otras provincias –e incluso que Nación— por los cambios que se aplicaron en el régimen tributario y en la aplicación de cambios en el sistema informativo del sector financiero. “El sector financiero nos generó recaudación porque, el año pasado, el boom de crédito financiero se tradujo en que el sector tuvo capacidad contributiva y eso compensó la caída de industria, la construcción y el comercio”, explicó el titular de ARBA.

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De todos modos, hoy la recaudación de Provincia arroja los mismos niveles que en pandemia, cuando la actividad se frenó abruptamente por la cuarentena obligatoria El funcionario del equipo del gobierno de Axel Kicillof apuntó contra la “clara intención del gobierno de Milei de asfixiar financieramente a la provincia de Buenos Aires para que se prenda fuego y, de esa manera, crezcan las chances que tienen eventualmente de ganar la Provincia en el 2027, lo cual sería importante si quiere ir por la reelección”. Durante una extensa entrevista que ofreció en las oficinas de ARBA en Corrientes y San Martín, el funcionario no eludió preguntas y analizó la situación económica nacional, las posibles salidas de la actual crisis autoinfligida por el mileísmo, las verdaderas razones de la aplicación de la Ley de Inocencia Fiscal y el sistema simplificado de Ganancias y el verdadero alcance del “SuperRIGI”.

- En un contexto de crisis generalizada como el actual, en el que la mayoría de los contribuyentes no llega a fin de mes, ¿cómo se gestionan las arcas bonaerenses para evitar el colapso de la administración pública provincial?

- Es muy desafiante. Claramente, hay una intención del Gobierno Nacional de asfixiar financieramente a la Provincia para que se prenda fuego y, de esa manera, crezcan las chances que tienen eventualmente de ganarla en el 2027, lo cual sería importante si Milei quiere ir por la reelección. Entonces, un objetivo político de la derecha es que la Provincia se prenda fuego, lo cual se promocionaría como un fracaso de la gestión de Axel. Es un objetivo político buscado por Milei. En ese marco, discrecionalmente nos han quitado fondos que nos corresponden por ley. Tenemos siete demandas presentadas por 20.000 billones de pesos. Y a eso se viene a sumar, además, que el plan económico de Milei es perjudicial para la economía de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina, en general.

- ¿En dónde se refleja más nítidamente el impacto económico de la recesión?

- En particular, impacta muy fuertemente tanto en la coparticipación como en la economía en sí. Buenos Aires es mercado internista. Entonces, te asfixia financieramente de forma discrecional y te asfixia como resultado de un programa económico que busca destruir el mercado interno para disciplinar a la clase trabajadora y al empresariado nacional, y reconfigurar la distribución del ingreso en Argentina. Buscan cambiar el perfil productivo del país reconvirtiéndolo en un exportador de energía y minería y alimentos sin agregado de valor local. Eso hace sufrir particularmente la provincia de Buenos Aires, porque la coparticipación cae en línea con la caída del consumo interno, porque básicamente depende del IVA, del Impuesto Cheque y Ganancias; que responden al nivel de actividad. El 80 por ciento de la recaudación es por Ingresos Brutos y Sellos, que dependen de nivel en la actividad.

- ¿Cómo se contrarresta esa caída?

- Nosotros venimos trabajando en eficientizar, con las herramientas que tenemos a disposición, la recaudación, teniendo en cuenta que la gente la está pasando mal. Ese es el desafío. Nos encontró en un momento en que ya veníamos transitando un proceso donde la estructura de recaudación de la provincia de Buenos Aires no es tan regresiva como era antes y como son en otras provincias. Trabajamos en ganar progresividad y en concentrar la recaudación de sectores de alta capacidad económica, tanto empresas oligopólicas, concentradas, grandes grupos, como aquellos que tienen los patrimonios de mayor valor. Entonces, la caída del pago de los impuestos nos afecta menos, por ejemplo. Pero la gente no puede pagar la patente inmobiliaria. Como tiene progresividad, los de arriba sufren menos que los de abajo y, por lo tanto, tienen mejor cumplimiento. Y eso hace que la cobrabilidad de los impuestos no caiga tanto, porque emitimos más para los que tienen más patrimonio. Por eso, si miramos la recaudación de la provincia de Buenos Aires, cae mucho menos de lo que cae de la recaudación nacional producto de la gestión que estamos haciendo tanto en la política tributaria como en la administración. Lo mismo si comparas con otras provincias, salvo las provincias que cobran regalías.

- ¿Hay en carpeta nuevas reformas en el mismo sentido?

- Todos los años presentamos las leyes impositivas. Todos los años en la Legislatura discuten el proyecto de ley y todos los años lo empeoran. Tendríamos leyes más progresivas si fuera por los objetivos de política que presentamos. Por eso, fuimos trabajando gradualmente y hoy tenemos una estructura que es mejor.

- Con el tema transporte, y los aumentos que aplicó la Provincia en lo que va del año, parece haber tenido éxito Milei en su plan de enemistar al bonaerense –donde el servicio es prioritario—con su gobernador.

- Es el objetivo deliberado de Milei: culpar al gobierno provincial de lo que pasa. Lo que digo es que no estaríamos discutiendo esto si no hubiera hambre. Si para vos no fuera un problema tener que pagar un boleto de colectivo 1.800 pesos, no estaríamos teniendo esta discusión. El problema es el contexto general, donde, en realidad, para comer un bife uno debe pensar dos veces si te compras un bife de chorizo, un bife angosto o una costillita de cerdo, porque el precio de la carne está imposible. O tenés un alquiler, al que le liberaron el precio, que se lleva la mitad de tu sueldo. Si ese no fuera de contexto, no habría enojo, o no sería este nivel de análisis e insatisfacción que hoy a medida. Milei gana cuando vos solamente estás enfocado en que está subiendo el boleto por una decisión de la provincia, cuando en realidad, lo que genera el problema es la política económica de Milei sobre esa política económica. Milei intenta que el descontento se canalice hacia el gobierno de la provincia de Buenos Aires, como si fueran resultados de las decisiones de Axel. Entonces, si me preguntas si tiene éxito, creo que sí, pero cada vez menos.

- ¿Cuál es su opinión sobre la Ley de Inocencia Fiscal y del Régimen Simplificado de Ganancias?

- Vienen de un blanqueo más laxo que el de Macri. O sea, los que no se animaron a entrar con Macri, lo hicieron con estos que fueron más permisivos. Lo que fue con Macri y Milei en un principio fue blanquear stock. Ahora, lo que está buscando es blanquear flujo con esta la Ley Inocencia Fiscal y el Régimen Simplificado de Ganancias. Claramente, lo que piensan es que hay una economía funcionando en negro que se dolariza. La liquidez, entonces, lo que quieren hacer es que la lleves al sistema bancario. Si tenés una empresa que factura la mitad en negro, con la mitad que no factura compra dólares. En realidad, lo que va a pasar es que hay un montón de actividades ilícitas, por ejemplo, el narcotráfico, al que se le va a permitir blanquear guita negra. En resumen, es un blanqueo permanente y encubierto.

- ¿Cómo evalúa el anuncio de un 'SuperRIGI' para industrializar recursos naturales?

- Es malísimo y no por un tema meramente recaudatorio. Es un tema de soberanía y desarrollo. Si el objetivo es hacer política e incentivar inversiones estratégicas, estas tienen que estar condicionadas al cumplimiento de objetivos de desarrollo nacional. La política de subsidio o de incentivo a que vos cumplas esos objetivos. Si vos no lo cumplís, entonces no hay incentivo. Lo hicieron todos los países que se desarrollaron los últimos 50 o 60 años; no es un invento. Lo acaba de anunciar Brasil. Que se respeten metas de empleo, metas de agregado de valor, metas de inversión en ciencia básica, en investigación y en desarrollo; o sea, tenés que tratar de generar un tejido productivo. Entonces, eso atenta contra el desarrollo de una política económica productiva o un desarrollo industrial. Tenés litio, bueno, vamos a hacer baterías y, si tenemos baterías, hagamos los autos eléctricos.

- Hablamos de los hogares contribuyentes. ¿Qué sucede con las empresas y su nivel de cumplimiento?

- Tenemos una alícuota general por actividad y diferenciada por facturación. Entonces, hay una alícuota disminuida para la pyme e incrementada para las grandes empresas. La mayor parte de las pymes está en alícuotas disminuidas, con lo cual, cuando una pyme cae en las ventas, el impacto en la recaudación existe, pero también es disminuido y no te impacta como lo haría si fuera más grande. Nosotros tenemos caídas de la industria manufacturera de dos dígitos, caída de la construcción de 2 dígitos, caída del comercio en torno al 6 u 8 por ciento. Esos tres sectores explican el 60 por ciento de la recaudación de Ingresos Brutos. Ahora, nosotros hemos tomado medidas para recomponer la recaudación orientándonos a sectores de alta capacidad contributiva, como el caso de los servicios financieros, que permitió compensar parte de esa caída.

- En pleno boom de la financiarización de la economía, cobrarle al sector fue una buena estrategia.

- Fue un trabajo de años. Fuimos identificando los mecanismos elusivos que tenían las empresas para no tributar las alícuotas de servicios financieros. Todos los nomencladores tenían una salida en servicios en el rubro NCP (no contemplados previamente). Esa alícuota es menor que la de servicios financieros. Fuimos modificando el nomenclador, para que no hubiera duda de dónde tenían que declarar. El sector financiero nos generó recaudación, porque el año pasado, el boom de crédito financiero se tradujo en que el sector tuvo capacidad contributiva y eso compensó la caída de industria, la construcción y el comercio. Ahora, si la cosa no se da vuelta, va a empezar a empeorar. Si sigue cayendo la industria, la construcción y el comercio. Por más medida que tomes, no va a compensar la caída.

- ¿Cómo se puede salir de la trampa de ajuste, menor recaudación y segunda vuelta de ajuste?

- Se sale poniendo a crecer la economía, porque el grueso de la recaudación depende de la actividad. Entonces, si el consumo aumenta, crecen las ventas y así la recaudación. Tiene que tomarse ahora, en el corto plazo. Reactivar la economía es una condición para mejorar el resultado fiscal. Al revés de lo que piensa Milei. Su política es recesiva, porque busca bajar la inflación con recesión. Está comprometido con la recesión porque le cierra el programa, le sirve como mecanismo de disciplinamiento de precios, pero también le sirve porque, al haber decisiones y menos importaciones, entonces le relaja al frente externo. Si pone la economía a crecer, vas a tener demanda de dólares. Por eso este programa cierra con una apreciación cambiaria, pero con recesión. Si vos tenés esta apreciación cambiaria con crecimiento, no te cierra el frente externo y tenés que devaluar, lo que se te va a precio. Por eso, el programa es inconsistente.

- ¿Cómo se reactiva la economía?

- Si vos lograras reactivar la obra pública, tendrías recursos. La obra pública es un claro multiplicador. El multiplicador te genera más actividad, más ventas, más recaudación de IVA y más recaudación de Ganancia e Impuesto al Cheque.