El enojo de Scaloni con Acuña y River a días del Mundial 2026

El pedido llegó a días de que se confirme la lista de los 26 convocados al Mundial

A menos de un mes para que arranque el Mundial, los cuerpos técnicos de las distintas selecciones le piden a los jugadores que tengan cierta prudencia al momento de jugar. Algo que se pudo apreciar en Lionel Scaloni con un importante pedido a Marcos Acuña en relación con el último partido que acaba de disputar River ante Rosario Central.

Hace unos días, cuando la Selección Argentina presentó la nómina preliminar de 55 nombres para disputar el Mundial, se pudo apreciar que el jugador del Millonario figura en ella. De hecho, los rumores hablan de que podría ser uno de los integrantes de la lista definitiva que el próximo 1 de junio aterrizará en Estados Unidos para comenzar con la preparación hacia el debut.

No obstante, hay un detalle en la previa que genera cierto ruido. “La selección Argentina le recomendó a Marcos Acuña que no juegue infiltrado en River de cara al Mundial”, expresó el periodista Renzo Pantich en su canal de YouTube. Esto es producto de que una decisión de este tipo genera que la dolencia muscular quede aplazada y se retrase su recuperación.

Recordado es el caso de Fernando Cavenaghi, que jugó en el “Millonario” infiltrado por más de tres meses porque se había puesto como objetivo de estar disponible durante la recta final del Torneo Final 2014 y ser una alternativa para Ramón Díaz. Sin embargo, el final del campeonato lo tuvo festejando y tomando la decisión de operarse porque la lesión le había provocado una calcificación en el hueso de la planta del pie.

“Marcos Acuña igualmente sumó minutos ante Rosario Central”, agregó el periodista. Hay que recordar que Matías Viña afrontó 83 minutos, mientras que el Huevo ingresó para los instantes finales. Su intención era estar sí o sí con sus compañeros en el campo de juego. De momento, no se tiene conocimiento de que haya sufrido una lesión y es probable que esté en la final.

El otro jugador que preocupa en la Selección Argentina

Otro jugador que estuvo al límite y que se bancó 45 minutos en el campo de juego fue Gonzalo Montiel, que en el vestuario le notificaron que no estaba en condiciones de salir a afrontar el desenlace de la noche. Es por ello que se decidió reemplazarlo para que se produzca el ingreso de Fabricio Bustos. A diferencia de lo que sucedió con Marcos Acuña, Cachete se encuentra lesionado y no estará ante Belgrano de Córdoba.

“Malas noticias, Gonzalo Montiel no estará en la final. Los estudios médicos confirmaron que sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo. Estará aproximadamente tres semanas fuera de las canchas”, señaló el periodista Luciano Castañares en su cuenta de X. Una noticia que obligará a Eduardo Coudet no solo a pensar una variante para la final, sino también para el partido ante Bragantino en la Copa Sudamericana.