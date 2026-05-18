EAU y Arabia Saudita reportan incidentes con drones mientras la guerra contra Irán sigue estancada

Vista general del horizonte de Abu Dabi

Un ataque con ​drones provocó un incendio en una central nuclear de Emiratos Árabes Unidos, según informaron el domingo las autoridades locales, y Arabia Saudita reportó la interceptación de tres drones, en un momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advertía de que Irán ‌debía actuar "rápidamente", tras el aparente estancamiento de los esfuerzos ‌para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las autoridades emiratíes afirmaron que estaban investigando el origen del ataque y que Emiratos Árabes Unidos (EAU) tenían todo el derecho a responder a tales "ataques terroristas". Un asesor diplomático del presidente de EAU señaló que se trataba de una peligrosa escalada, independientemente de si había sido perpetrada por "el principal responsable" o por uno de sus grupos subsidiarios.

El Ministerio de Defensa emiratí dijo que se había hecho frente "con éxito" a otros dos drones, y que estos habían sido lanzados desde la "frontera occidental". No dio más detalles.

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Arabia Saudita dijo que los tres drones que interceptó entraron desde el espacio aéreo iraquí y advirtió de que tomaría las medidas operativas necesarias para responder ​a cualquier intento de violar su soberanía ⁠y seguridad.

Aunque las hostilidades durante el conflicto con Irán se han reducido en gran medida desde que entró en vigor el alto el ‌fuego en abril, se han lanzado drones desde Irak hacia países del golfo Pérsico, entre ellos Arabia Saudita y ⁠Kuwait.

El dron que logró atravesar las defensas de Emiratos Árabes Unidos impactó contra un ⁠generador eléctrico situado fuera del perímetro interior de la central nuclear de Barakah, según informó la Oficina de Medios de Abu Dabi. Los niveles de seguridad radiológica no se vieron afectados y no hubo heridos, según la misma fuente. La Autoridad Federal de Regulación Nuclear de EAU ⁠confirmó posteriormente que la central seguía siendo segura y que no se había producido ninguna fuga de material radiactivo como consecuencia ​del ataque.

El Organismo Internacional de Energía Atómica dijo que los generadores diésel de emergencia estaban suministrando energía ‌a la "unidad 3" de la central y pidió "la máxima moderación militar" ‌cerca de cualquier central nuclear, antes de añadir que seguía de cerca la situación.

Durante la guerra que comenzó con los ataques ⁠de EEUU e Israel a Irán el 28 de febrero, Irán ha respondido repetidamente poniendo como objetivo a EAU y otros Estados del golfo Pérsico que albergan bases militares estadounidenses, y ha alcanzado instalaciones que incluyen infraestructura civil y energética.

Irán intensificó estos ataques contra EAU a principios de este mes, después de que Trump anunciara una misión naval para intentar abrir el estrecho de Ormuz, que Trump suspendió tras 48 horas.

ESTANCAMIENTO DIPLOMÁTICO

Más ​de cinco semanas después ‌de que entrara en vigor un frágil alto el fuego en el conflicto, las exigencias de Estados Unidos e Irán siguen muy alejadas a pesar de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho, la ruta marítima más importante del mundo para el transporte de petróleo y gas.

Washington ha exigido a Teherán que desmantele su programa nuclear y levante el bloqueo del estrecho. Irán ha exigido una indemnización por los daños de guerra, el fin del bloqueo estadounidense ⁠de los puertos iraníes y el cese de los combates en todos los frentes, incluido Líbano, donde Israel lucha contra Hezbolá, respaldado por Irán.

Trump, cuya dura retórica no ha logrado romper el punto muerto, dijo en una publicación en Truth Social: "Para Irán, el Reloj hace Tictac, y más les vale ponerse en marcha, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos. ¡EL TIEMPO ES ESENCIAL!".

Se espera que Trump se reúna el martes con los principales asesores de seguridad nacional para debatir las opciones de acción militar con respecto a Irán, según informó Axios.

Trump mantuvo conversaciones con el presidente chino, Xi Jinping, esta semana sin obtener ninguna indicación por parte de China de que ayudaría a resolver el conflicto, y ya había amenazado anteriormente con reanudar los ataques si Irán ‌no aceptaba un acuerdo.

Un portavoz de alto rango de las fuerzas armadas iraníes, Abolfazl Shekarchi, dijo el domingo que, si se llevaran a cabo las amenazas de Trump, EEUU "se enfrentaría a nuevos escenarios agresivos y sorprendentes, y se hundiría en un atolladero creado por sí mismo".

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, dijo que Estados Unidos e Israel habían intentado culpar a otros de la desestabilización de los mercados energéticos tras su "agresión militar no provocada contra Irán".

BLOQUEOS RIVALES

La interrupción del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz ha provocado la mayor crisis de suministro de petróleo ‌de la historia, lo que ha hecho subir los precios. Estados Unidos ha impuesto su propio bloqueo a los puertos iraníes y afirmó que, hasta el domingo, había desviado 81 buques comerciales e inutilizado cuatro embarcaciones para garantizar el cumplimiento.

Ebrahim Azizi, que preside la comisión de seguridad nacional del Parlamento iraní, declaró ‌el sábado que Teherán había preparado ⁠un mecanismo para gestionar el tráfico a través del estrecho por una ruta designada que se daría a conocer en breve.

Miles de iraníes han perdido la vida en los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel. Otros miles ​han muerto en Líbano en los combates entre Israel y el grupo Hezbolá, respaldado por Irán.

Israel y Líbano acordaron el viernes una prórroga de 45 días del alto el fuego en la zona, aunque la tregua no ha logrado poner fin a los enfrentamientos.

Con información de Reuters