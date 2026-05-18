Pumas UNAM alcanza final del torneo mexicano de fútbol

Pumas UNAM avanzó el domingo a la final del torneo Clausura ‌del fútbol mexicano ‌tras ganar 1-0 a Pachuca en la definición de la serie y registrar un marcador global de 1-1.

El club de la Universidad Nacional Autónoma de México llegó al partido de la final gracias a ​su mejor ubicación ⁠en la tabla general al final ‌de la temporada regular. Pumas finalizó ⁠en el primer lugar, ⁠mientras que los "Tuzos" de Pachuca lo hicieron en el cuarto sitio.

En el partido de vuelta, ⁠disputado en el estadio Olímpico Universitario ​de la Ciudad de México, ‌Pumas generó la primera ‌opción de gol a los 11 minutos ⁠con un remate de cabeza del paraguayo Robert Morales que pegó en el travesaño.

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El delantero paraguayo desperdició otra opción clara de ​gol ‌a los 18 minutos cuando mandó por arriba su remate a pesar de quedar sin marca frente a la portería tras un centro enviado ⁠desde el sector izquierdo.

Fue hasta los 56 minutos cuando Pumas anotó el gol de la victoria gracias a un colocado disparo de Jordan Carrillo que pegó en el poste derecho antes de meterse a la portería al cobrar ‌un tiro de castigo desde fuera del área.

Tras el gol, el equipo dirigido por Efraín Juárez se replegó para jugar al contragolpe y dejó toda la iniciativa a Pachuca, ‌que estuvo cerca de concretar en tres ocasiones, pero las fallas de los delanteros y una ‌atajada del ⁠portero costarricense Keylor Navas lo evitaron.

En la final, Pumas enfrentará a ​Cruz Azul, que el sábado eliminó a Guadalajara tras ganar 2-1 y registrar un marcador agregado de 4-3.

Con información de Reuters