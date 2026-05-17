"Crisis profunda": convocan a una jornada de protesta en defensa de la salud pública de Jujuy

En medio de los cuestionamientos al gobernador Carlos Sadir por la situación del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), el secretario general de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública provincial (APUAP), Nicolás Fernández, confirmó que el próximo miércoles 20 de mayo se realizará una jornada nacional de lucha en defensa de la salud pública.

Fernández aseguró que el sistema sanitario provincial atraviesa un panorama delicado debido a problemas estructurales. “En Jujuy esto impacta con mayor gravedad porque ya venimos de una crisis profunda en el sistema de salud y de una fuerte falta de recursos humanos”, expresó.

Asimismo, explicó que esto se agrava porque cada vez más personas abandonan el sistema privado de salud debido a la crisis económica y terminan recurriendo al sistema público. “Hay estudios que muestran un aumento del 26% en la demanda del sistema público de salud producto de la situación económica”, afirmó.

El dirigente remarcó que muchas familias ya no pueden sostener el pago de prepagas u obras sociales privadas. “Muchas personas dejaron de pagar sus prepagas y toda esa demanda cae sobre el sistema público de salud”, advirtió en declaraciones para Somos Jujuy.

Además, sostuvo que el deterioro económico también impacta en el estado de salud de los pacientes que llegan a hospitales y centros sanitarios. “Los profesionales están viendo que los pacientes llegan en peores condiciones a los hospitales por falta de atención y de medicamentos”, manifestó.

El secretario general de APUAP advirtió que el desmantelamiento de programas nacionales puede profundizar aún más el colapso hospitalario. “Un profesional puede hacer un diagnóstico en un puesto de salud, pero si el paciente no accede a los medicamentos termina agravándose y llegando a una guardia o terapia intensiva”, indicó.

En ese sentido, cuestionó el cierre del programa Remediar, medida que —según afirmó— tendrá un fuerte impacto sobre la atención primaria de la salud. “El cierre del Plan Remediar va a dejar sin medicamentos gratuitos a millones de personas y eso va a poner en serio riesgo a los pacientes”, señaló.

Los recortes en Salud del gobierno de Milei

Entre las áreas más afectadas del Ministerio de Salud, tras el recorte brutal del ministro Luis Caputo, se encuentran: el dinero del fortalecimiento para los sistemas provinciales (más de 25 mil millones); medicamentos, insumos y tecnología médica para centros y hospitales (20 mil millones); más de 5 mil millones invertidos en la lucha contra el cáncer; 800 millones en Salud Sexual, VIH, tuberculosis y hepatitis virales; más de 830 millones para el INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) y otros 500 millones en vacunas.

Según informes, el 50% de quienes se atienden en hospitales públicos tienen obra social; a pesar de ello, es el sistema público el que absorbe cada vez más demanda por la crisis de obras sociales y prepagas. Hoy por hoy, cerca del 80% de las obras sociales no cubre el Plan Médico Obligatorio (PMO) y cada vez tienen menos prestaciones.

A ello se suma un nuevo recorte desde Economía que será letal para quienes necesiten de atención médica: suspensión del Remediar en diversas enfermedades y trastornos; achicamiento de la SEDRONAR (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico); desfinanciamiento a centros de atención (con suspensión de pago en algunos períodos); amenaza de cierre y gradual desfinanciamiento del Hospital Nacional Bonaparte (especializado en adicciones); abandono de la obra pública en salud mental (centros de día, casa joven de la SEDRONAR, casas de externación, etc.) y también de subsidios a municipios.