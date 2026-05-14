Estatales y municipales rechazaron la irrisoria propuesta salarial de Sadir: "Paupérrimo"

Tras numerosos reclamos gremiales, el gobierno de Carlos Sadir reabrió esta semana la negociación paritaria en Jujuy, con una oferta salarial del 2% para los haberes correspondientes a mayo. La propuesta reavivó el malestar de los dirigentes gremiales, quienes expresaron su disconformidad al considerar que los ingresos aún están lejos de cubrir los requerimientos del grueso de los empleados públicos provinciales y municipales.

Desde el Gobierno indicaron que el ofrecimiento busca “sostener el poder adquisitivo de los trabajadores estatales”. Sin embargo, si se compara con el índice de inflación de marzo en la provincia, que fue del 3,6% y que superó el promedio nacional del 3,4%, la suba no alcanza para recomponer los sueldos en medio de una crisis sin precedentes.

El secretario general de Sindicato de Empleados de Obreros Municipales (SEOM), Sebastián López, calificó el aumento ofrecido como "paupérrimo", "insuficiente" e "irracional". Además, señaló que desde el sector mantienen su exigencia histórica: un salario inicial que iguale la Canasta Básica Total.

Los números oficiales de la DIPEC respaldan este diagnóstico con cifras alarmantes sobre el incremento del costo de vida: en marzo de 2026, la Canasta Básica Total (CBT), que marca la línea de la pobreza, sufrió un aumento del 5%, situándose en $1.396.662,66 para una familia tipo de cuatro integrantes.

López alertó que se estima que la administración de Sadir recién retomará las negociaciones en julio, saltándose el mes de junio. Ante ello, advirtió que el Ejecutivo podría intentar usar el contexto del Mundial para dilatar los anuncios. De acuerdo a lo informado por el medio Jujuy al Momento, representantes de SEOM realizarán asambleas en Alto Comedero y otros sectores para definir medidas de fuerza.

ATE Jujuy asegura que la oferta del 2% para los estatales es insuficiente

La secretaria de Convenio Colectivo de ATE Jujuy, Mariela Tejerina, expresó su disconformidad en nombre del gremio y solicitó "un ingreso igual al valor de la Canasta Básica".

Tejerina explicó que que el piso salarial de los empleados estatales "llegaría a los $825 mil" y remarcó la diferencia con los trabajadores de salud y docentes, que "tendrían un piso de $925 mil". A su vez, se propuso el “blanqueo” de la última cuota del código 1850 que venía reconvirtiéndose, mientras que el medio aguinaldo sería liquidado sobre la base del salario del mes de junio.

Según detalló el medio Periódico Ciudad, la delegada pidió que "se mejore la situación de los trabajadores precarizados". Y apuntó: "Se viene luchando desde el 2019 por la situación de los capacitadores e instructores, ya que la última reconversión se dio en octubre, noviembre y diciembre del año pasado, pero hasta el momento continuamos con la misma situación de los 600 capacitadores que están ubicados en educación, de los cuales casi 400 son de ATE”.