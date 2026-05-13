Tras un sinfín de reclamos, Sadir reabrió las negociaciones paritarias: ofreció un 3% de aumento para mayo

Luego de incontables reclamos gremiales, el gobierno de Carlos Sadir reabrió este miércoles la negociación paritaria en Jujuy. Sin embargo, el Ejecutivo propuso un pobre incremento salarial del 3% para los haberes correspondientes al mes de mayo. Desde el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) analizan el ofrecimiento en una asamblea.

Desde el Gobierno indicaron que el ofrecimiento busca “sostener el poder adquisitivo de los trabajadores estatales” y de allí que la actualización salarial se basa en el índice de inflación, que fue del 3,6% en la provincia y superó el promedio nacional del 3,4%. Desde la administración de Sadir señalaron que, con el nuevo aumento, estatales del escalafón general obtendrán una mejora acumulada del 13%.

En el caso del sector docente, los educadores que recién inician su carrera alcanzarán un incremento salarial acumulado del 14,2% desde el comienzo del año, mientras que aquellos con más de 10 años de antigüedad registrarán una suba acumulada del 13,29%. De esta manera, con el aumento salarial previsto, el salario inicial docente en Jujuy llegará a los $925.000.

Pese a que en abril se acreditó un bono extraordinario de $100.000 por el Día del Trabajador y el posible acercamiento para llegar a un acuerdo salarial, esta suba resulta insignificante en el marco de una crisis que azota el bolsillo de los trabajadores.

Los números oficiales de la DIPEC respaldan este diagnóstico con cifras alarmantes sobre el incremento del costo de vida: en marzo de 2026, la Canasta Básica Total (CBT), que marca la línea de la pobreza, sufrió un aumento del 5%, situándose en $1.396.662,66 para una familia tipo de cuatro integrantes.

Pobreza y desempleo: volvió el trueque en Jujuy

Los trueques surgieron en plena crisis de 2001, cuando muchos argentinos y argentinas se quedaron sin trabajo, perdieron sus ahorros por un corralito y cuando el hambre y la desesperación primaban. Como alternativa para hacerle frente al desempleo y a la pobreza bajo la gestión de Javier Milei, el intercambio de productos y alimentos volvió con fuerza en algunas zonas del país, en este caso en barrios de Jujuy.

Para millones de familias, fin de mes llega el día 15, cuando se termina el sueldo: hoy se cuentan de a cientos de miles los que el sueldo les alcanza para los gastos fijos, para los primeros días posteriores al cobro. Esto hace que los clubes de trueque resurjan: se intercambian productos de primera necesidad por indumentaria, ante la imposibilidad de afrontar costos elevados.

En un contexto económico crítico, crecieron notoriamente las ferias y la venta ambulante. Mientras el mandatario radical no brinda respuestas a la crisis y apoya los proyectos de Milei, los trabajadores de la economía popular se las rebuscan tratando de generar ingresos para subsistir.

En diálogo con el medio Jujuy al Momento, Silvia Valdiviezo, integrante del Frente 22 de Agosto, habló de esta particular situación señalando que el fenómeno del trueque, que parecía haber desaparecido de la memoria reciente, regresó a los barrios periféricos, especialmente en Alto Comedero.

Sobre la modalidad, expuso que las familias intercambian productos de primera necesidad como harina, azúcar o fideos, por prendas de vestir o calzado. Sostuvo que la motivación está en la imposibilidad de afrontar los costos de la indumentaria nueva: por ejemplo, un conjunto deportivo escolar ronda los $25.000 a $30.000, cifras inalcanzables para muchos hogares jujeños.

Valdiviezo también mencionó que ferias tradicionales crecieron de manera "inmensa", convirtiéndose en el lugar donde la gente busca asegurar "el plato de comida del día". Un dato alarmante que remarcó es que la feria ya no es solo para quienes no tienen trabajo: “Empleados municipales y docentes, cuyos salarios han quedado muy por debajo de la inflación y recurren a las ferias para intentar llegar a fin de mes”, afirmó.