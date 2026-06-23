El tenso cruce de Diego Latorre y Mariano Closs por Lionel Messi.

La victoria de la Selección Argentina ante Austria en la Copa del Mundo dejó mucha tela para cortar, pero el verdadero foco de conflicto se trasladó de la cancha a los estudios de televisión. En la mesa de ESPN Mundial, un debate táctico entre Mariano Closs y Diego Latorre sobre la movilidad de Lionel Messi elevó la temperatura de la pantalla, dejando en evidencia dos formas muy distintas de ver el fútbol actual.

Todo comenzó cuando Latorre intentó elogiar la lucidez del capitán argentino para encontrar espacios en el fútbol moderno, hiperanalizado y físico. Sin embargo, una frase desató la inmediata reacción de Closs, transformando el análisis en un ida y vuelta picante y sin filtro.

Lionel Messi lleva cinco goles en dos partidos de la Copa del Mundo.

La discusión de Latorre y Closs sobre Messi

Latorre arrancó su discurso ponderando la inteligencia del "10" por encima de los datos físicos: "Es fantástico lo de Messi. En una época en donde todo se mide, todo se estudia, todo se calcula, donde supuestamente todos corren más, le ponen GPS y demás, este chico, hasta sin correr, puede recibir la pelota con su inteligencia espacial para interpretar el fútbol". La frase "hasta sin correr" hizo ruido inmediato en el conductor. Closs, con cara de pocos amigos, lo interrumpió en seco con una pregunta cortante: "¿Qué es sin correr?".

"Gambeta" intentó aclarar su punto, desmenuzando el concepto: "Una cosa es ser ágil, pero digo, él va mirando dónde tiene que recibir la pelota mientras todos los demás tratan de cerrarle los espacios". Lejos de conformarse con la explicación, Closs redobló la apuesta y defendió la dinámica actual de Leo, despegándolo de la etiqueta de "estático" que solía recibir en otras etapas de su carrera: "Yo lo veo ágil. Moviéndose, desmarcándose, yendo a buscar. ¿Sabés por qué te digo esto? Porque hubo una época, hasta cuando jugaba en cancha de River en Eliminatorias o en partidos del Barça, que él recibía parado allá. Hoy se va dando cuenta, pero va utilizando su movilidad. Por eso digo, yo lo veo moviéndose".

Buscando bajarle el tono a la discusión, un tanto incómodo, Closs le tiró la pelota a su compañero: "Por ahí vos te estás refiriendo a eludir, a sacarse... no sé". Fiel a su estilo analítico, Diego Latorre no dio el brazo a torcer y reafirmó su postura sobre cómo el astro argentino dosifica las energías para ser determinante: "Yo lo veo moverse a través de la pelota, pero cada vez que la recibe, no la recibe corriendo, la recibe parado. O sea, porque él estudia por dónde tiene que recibir". Para cerrar, el comentarista diferenció lo que pasa antes y después de que el balón llegue a los pies del "10": "Después sí, con la pelota en los pies tiene algo que tiene giros, tiene pausas, cambio de ritmo... no elude, pero se conecta con el compañero, toca y va. Todo eso".