Así quedó la tabla de posiciones tras Argentina vs. Austria en su Grupo del Mundial 2026

Así quedó el grupo de Argentina tras el segundo partido contra Austria en el Mundial 2026.

La Selección Argentina derrotó a Austria por 2-0 en la segunda fecha del Mundial 2026 y quedó como el líder absoluto del Grupo J, a la espera del partido entre Argelia y Jordania. El equipo dirigido por Lionel Scaloni y liderado dentro de la cancha por Lionel Messi, que hizo otros dos goles, acumula puntaje ideal, con seis unidades en las dos presentaciones.

La "Albiceleste" ya está clasificada a los 16avos de final del torneo, aunque solamente deberá aguardar el resultado del choque entre los asiáticos y los africanos para conocer si terminará como el líder de la zona. Si Jordania no le gana a Argelia, Argentina terminará primera en el grupo, sin importar cómo salga ante los jordanos en la tercera fecha.

El conjunto de Scaloni sigue demostrando en la Copa del Mundo, por lo menos hasta el momento, por qué es una de las máximas candidatas a quedarse con el trofeo nuevamente. Con España y Francia también a la expectativa en el listón más alto, tampoco hay que descartar a otros Seleccionados como Inglaterra, Brasil, Portugal y Alemania por ejemplo.

La tabla de posiciones del Grupo J tras Argentina vs. Austria en el Mundial 2026

Argentina 6 puntos en 2 partidos (+5 de diferencia de gol). Austria 3 puntos en 2 partidos (0). Jordania 0 puntos en 1 partido (-2). Argelia 0 puntos en 1 partido (-3).

Cuándo juegan Jordania vs. Argelia en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

El encuentro entre los asiáticos y los africanos será el martes 23 de junio desde las 0 horas de Argentina, en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos. La transmisión en vivo en la televisión será de DirecTV, en tanto que el streaming online irá por DGO. Si Jordania no le gana a Argelia, Argentina terminará como líder de la zona sin importar cómo salga ante los jordanos en la tercera fecha.

Leo Messi, el líder de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Jordania: hora, TV en vivo y streaming

La Selección Argentina enfrentará a Jordania el sábado 27 de junio a las 23 (hora argentina) en el Estadio Dallas de Estados Unidos, por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Televisión en vivo:

Telefe (Televisión abierta).

(Televisión abierta). TV Pública (Televisión abierta).

(Televisión abierta). DirecTV / DSports (Cable / Satelital).

(Cable / Satelital). TyC Sports (Cable).

Plataformas de streaming: