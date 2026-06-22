Quién es el 7 de la Selección de Austria, Marko Arnautovic: acusaciones de racismo y por qué le dicen el Beckham austríaco

Marko Arnautovic, uno de los futbolistas más destacados de Austria, se prepara para enfrentar a Argentina en el Mundial 2026. Más allá de sus habilidades en la cancha, su vida está llena de episodios extremos y actitudes rebeldes que lo convirtieron en una figura controvertida dentro y fuera del deporte.

Con 37 años, Arnautovic es el máximo goleador histórico de su país y una amenaza constante para sus rivales. En el debut de Austria en la competencia ante Jordania, marcó el último gol de penal para sellar el 3-1. Sin embargo, su carrera también estuvo marcada por acusaciones de racismo y problemas legales derivados de su comportamiento fuera de la cancha.

De joven promesa en el Inter de Milán, el entrenador José Mourinho recordó que Arnautovic, con apenas 18 años, se creía superior a delanteros consagrados como Hernán Crespo, Julio Cruz y Zlatan Ibrahimovic. Mourinho lo definió como “un buen chico con mentalidad infantil” y admitió haberlo apartado del plantel por reiterados actos de indisciplina y por llegar tarde a los entrenamientos. Su vida al margen del fútbol también fue turbulenta. Participó en carreras clandestinas con autos de alta gama, que le valieron multas en Italia y Alemania por picadas y exceso de velocidad. En Alemania, incluso protagonizó peleas con compañeros de equipo y fue suspendido por organizar estas competencias ilegales.

En 2013, fue detenido por la policía alemana por manejar a gran velocidad y respondió con un comentario desafiante: “hacé las multas que quieras, yo gano tanto dinero que hasta podría comprar tu vida”. Este episodio refleja su carácter impulsivo y desafiante que lo acompañó durante años.

En cuanto a las controversias raciales, Arnautovic fue sancionado por la UEFA durante la Eurocopa 2021 tras ser acusado de insultos nacionalistas contra un jugador de Macedonia del Norte, país con el que Serbia, su ascendencia, tuvo conflictos en la guerra de los Balcanes. Aunque él negó las acusaciones, varios testigos confirmaron los hechos y recibió una suspensión de un partido.

Su paso por Inglaterra, en clubes como Stoke City y West Ham, lo puso en comparación con Mario Balotelli por su combinación de talento y escándalos. De hecho, ambos protagonizaron un incidente que llegó a las crónicas policiales: se quedaron con un Bentley GT63 valuado en 150 mil euros que les había prestado Samuel Eto’o. Arnautovic aseguró que el auto fue robado del hotel Sheraton en Milán, pero el vehículo apareció días después en Hungría.

Con el tiempo, la llegada de Sarah, su esposa, marcó un cambio en su vida. Arnautovic bajó el ritmo y comenzó a controlar sus impulsos, buscando dejar atrás la imagen negativa que lo acompañó durante años. “No quiero que mis hijos crezcan leyendo historias negativas sobre mí y escuchando que me acusan de racismo”, confesó. Nacido el 19 de abril de 1989 en Florisdor, Viena, hoy vive rodeado de glamour junto a su esposa y sus dos hijas, y son conocidos como “los Beckham de Austria”. Actualmente, defiende los colores del Estrella Roja de Belgrado, mientras se prepara para dejar su huella en el Mundial 2026.