Mapa de cortes: zonas afectadas y horario de la marcha al Congreso

La movilización prevista para este mediodía en las inmediaciones del Congreso de la Nación convoca a diversas organizaciones sindicales y políticas, entre ellas la UTEP, la CGT, las dos CTA, el peronismo bonaerense y sectores de izquierda en rechazo a las reformas impulsadas sobre la Ley de Tierras. Se esperan cortes en los principales accesos al Palacio Legislativo.

En este marco, el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso un operativo especial bajo el protocolo antipiquetes, con fuerzas federales desplegadas en los principales accesos al Congreso. La concentración central está pautada para las 12:00, aunque se estima que el pico de afluencia se producirá hacia las 17:00.

Las autoridades recomendaron evitar el ingreso vehicular en el perímetro comprendido por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio. El objetivo es reducir el impacto de los cortes y garantizar un mínimo de circulación en el área céntrica.

Cuáles serán los accesos afectados

Las arterias más comprometidas son Hipólito Yrigoyen, Callao, Entre Ríos y Rivadavia, donde se prevé la mayor concentración de columnas. A su vez, grupos de manifestantes avanzan desde la Avenida 9 de Julio por Avenida de Mayo, con destino directo a la Plaza Congreso.

El transporte público también se ve afectado. Un total de 22 líneas de colectivos modificaron sus recorridos habituales: entre ellas, las líneas 2, 5, 6, 7, 12, 23, 24, 26, 37, 50, 56, 60, 64, 86, 98, 102, 105, 124, 150, 151 y 168.

Para los servicios norte-sur, los desvíos se realizan por Belgrano, Independencia o Córdoba. En tanto, los colectivos que circulan de este a oeste utilizan como alternativas las avenidas Jujuy y 9 de Julio.

El subte registra alteraciones y en la Línea A, la estación Congreso permanece cerrada, mientras que Sáenz Peña y Pasco funcionan con restricciones preventivas. En la Línea B, la estación Callao concentra un caudal elevado de pasajeros, lo que genera demoras y congestión en los andenes.

Por su parte, la Línea E presenta dificultades en los accesos peatonales del nodo Entre Ríos, donde la circulación se ve limitada por la presencia de columnas de manifestantes.

Los convocantes sostienen que la reforma oficialista vulnera la soberanía nacional y favorece la concentración de tierras en manos privadas, en detrimento de comunidades campesinas y sectores populares. En paralelo, el Gobierno defiende el proyecto como una herramienta para garantizar seguridad jurídica y fomentar inversiones productivas.

La movilización de hoy es antesala de la tradicional marcha por San Cayetano, prevista para este viernes, que unirá Liniers con la Plaza de Mayo y que suele convocar a miles de fieles y militantes sociales.