Ley de Tierras: el Gobierno cede y negocia incluir un tope por provincia

El oficialismo negocia cambios clave en la Ley de Tierras, de cara a lo que prevé como un tratamiento empantanado en el Senado para la sesión del próximo jueves 6 de agosto. Principalmente, cedió a agregar un tope a la cantidad de tierras extranjeras a nivel nacional y provincial, aunque mayor al actual.

En concreto, La Libertad Avanza aceptó incluir un tope del 25% a la cantidad de tierras que pueden estar en manos extranjeras tanto a nivel nacional como en cada provincia, confirmaron fuentes oficiales a El Destape. De este modo, moderó la redacción previa del proyecto, que no establecía ninguna cifra máxima.

Aun así, este número implica una flexibilización respecto a la ley actual, de 2011, que determina que este tope de tierras rurales bajo propiedad de individuos o empresas extranjeras debe ser de un 15%, tanto a nivel nacional como por provincia y departamento.

De este modo, el nuevo borrador del proyecto, al que accedió este medio, establece "la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia".

Según confirmaron cerca de Patricia Bullrich, la senadora ofrecerá una conferencia de prensa este martes a las 16 horas para explicar los eventuales cambios introducidos al texto del proyecto.

A solo tres días de la sesión en la Cámara alta, La Libertad Avanza no lograba reunir una mayoría del 37 votos con la que asegurarse darle media sanción al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, por lo que ahora debió resignarse a moderar el texto para tratar de conseguir más apoyos de los bloques aliados.

La marcha contra la Ley de Tierras del jueves frente al Congreso

El tratamiento de la reforma de la Ley de Tierras impulsada por Milei despertó un fuerte rechazo en sectores de la oposición, organizaciones sociales, sindicatos y referentes del ámbito cultural.

Frente al debate legislativo comenzaron a multiplicarse las convocatorias para movilizarse frente al Congreso. El diputado nacional Leandro Santoro llamó a participar de la protesta con un mensaje en redes sociales: "El 6 de agosto todos al Congreso. Frenamos la Ley de extranjerización de tierras".

En la misma línea, Inquilinos Agrupados convocó a concentrarse "a partir del mediodía" frente al Congreso "para evitar la votación de la ley que pretende el desalojo de millones de familias inquilinas y la extranjerización de nuestra tierra".

También el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, confirmó la participación del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y advirtió que, si prospera la reforma, "estará comprometida de manera grave la soberanía" del país.

La convocatoria contra la reforma de la Ley de Tierras también recibió el respaldo de figuras del ámbito artístico. La cantante Lali Espósito compartió en sus redes sociales la convocatoria bajo el lema "Argentina no está a la venta. No a la extranjerización", mientras que la actriz Dolores Fonzi difundió un mensaje en el que sostuvo: "Es importante. Es ahora. Es por vos y por los que vienen. Quieren vender todo. Nos vemos en la calle para frenar la embestida".