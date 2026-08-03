El Paris Saint-Germain se asocia con Google en inteligencia artificial

Vista general dentro del estadio Parc des Princes antes de un partido del PSG por la liga de Francia

​El Paris Saint-Germain (PSG) —ganador de la liga de ‌Francia y ‌de la Champions League la temporada pasada— anunció el lunes que firmó un acuerdo de colaboración con Google, ​que convertirá ⁠a Gemini en ‌el asistente oficial ⁠de inteligencia ⁠artificial (IA).

Los equipos de fútbol y el deporte en general ⁠recurren cada vez más ​a la ‌IA para analizar ‌datos y crear contenidos ⁠para sus canales en redes sociales.

En 2025, la Premier League ​inglesa ‌y Microsoft anunciaron una colaboración de cinco años por la que Copilot, de ⁠Microsoft, se usaría en las plataformas digitales de la liga para ofrecer datos y estadísticas rápidas sobre los partidos.

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Según el ‌acuerdo, anunciado en la página web del club, Google Pixel será el teléfono oficial del club ‌y el PSG habilitará un espacio dedicado a Google ‌en ⁠el estadio del Parc des Princes, ​en París.

Con información de Reuters