El Paris Saint-Germain se asocia con Google en inteligencia artificial

El Paris Saint-Germain (PSG) —ganador de la liga de Francia y de la Champions League la temporada pasada— anunció el lunes que firmó un acuerdo de colaboración con Google, que convertirá a Gemini en el asistente oficial de inteligencia artificial (IA).
Los equipos de fútbol y el deporte en general recurren cada vez más a la IA para analizar datos y crear contenidos para sus canales en redes sociales.
En 2025, la Premier League inglesa y Microsoft anunciaron una colaboración de cinco años por la que Copilot, de Microsoft, se usaría en las plataformas digitales de la liga para ofrecer datos y estadísticas rápidas sobre los partidos.
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Según el acuerdo, anunciado en la página web del club, Google Pixel será el teléfono oficial del club y el PSG habilitará un espacio dedicado a Google en el estadio del Parc des Princes, en París.
Con información de Reuters