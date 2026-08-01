Ni vagancia ni descuido: el insospechado motivo psicológico detrás de una habitación desordenada

El desorden puede indicar falta de organización o mayor creatividad.

Muchos muestran una imagen impecable en público, pero apenas llegan a casa, el desorden se apodera de su dormitorio. Ropa tirada, objetos amontonados y muebles saturados pueden parecer solo una cuestión de dejadez, pero expertos en psicología aseguran que estos detalles cuentan mucho más sobre cómo somos y actuamos en la vida diaria.

El psicólogo canadiense Jordan Peterson explica que el desorden en el dormitorio refleja dificultades para manejar obligaciones y mantener una rutina estable. Por eso, recomienda que, ante momentos difíciles, comenzar por hacer la cama y ordenar el cuarto puede ser un paso sencillo pero poderoso para recuperar el control personal.

En la misma línea, el investigador Sam D. Gosling sostiene que quienes mantienen espacios limpios suelen ser personas más responsables y enfocadas en sus tareas, mientras que el desorden puede indicar falta de constancia y organización.

Pero el desorden también tiene su lado positivo: la investigadora Kathleen Vohs señala que los ambientes desorganizados fomentan la creatividad y la generación de ideas novedosas. Según sus estudios, quienes duermen en habitaciones ordenadas tienden a tomar decisiones más convencionales, mientras que el desorden estimula la originalidad.

Sin embargo, los expertos advierten que un cambio abrupto en los hábitos de orden puede ser señal de un problema más profundo. La especialista Kendra Cherry alerta que enfermedades como la depresión pueden afectar incluso las tareas domésticas básicas, por lo que recomienda buscar ayuda médica si sentimos que no logramos controlar la situación por nuestra cuenta.

Un cambio abrupto en los hábitos de orden puede ser señal de depresión.

Consejos para encontrar el equilibrio entre orden y creatividad

Si querés ordenar tu dormitorio sin matar tu creatividad, tené en cuenta estos tips:

Empezá por algo pequeño. No intentes ordenar todo de una vez. Empezá por la mesita de luz o el placard. Un pequeño logro te motiva a seguir.

No intentes ordenar todo de una vez. Empezá por la mesita de luz o el placard. Un pequeño logro te motiva a seguir. Hacé la cama todas las mañanas. Es el gesto más simple y poderoso. Según Jordan Peterson, es el primer paso para recuperar el control del día.

Es el gesto más simple y poderoso. Según Jordan Peterson, es el primer paso para recuperar el control del día. Asigná un lugar para cada cosa. Cuando todo tiene un lugar, es más fácil mantener el orden. Si cada objeto vive en un sitio fijo, no se acumula.

Cuando todo tiene un lugar, es más fácil mantener el orden. Si cada objeto vive en un sitio fijo, no se acumula. Permitite un espacio de desorden creativo. No todo tiene que estar impecable. Si usás un escritorio para crear, dejá que ahí haya cierto caos. El resto del cuarto mantenelo más ordenado.