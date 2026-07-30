Por qué deberías mandar un audio y no un mensaje para pedir perdón, según una psicóloga

La voz aporta tono e intención que el texto no logra reflejar.

Cuando se trata de conversaciones delicadas, la forma en que elegimos comunicarnos puede cambiar totalmente el mensaje que queremos transmitir. Elena Daprá, psicóloga integrativa, señala que la voz aporta un tono, pausas e intención que muchas veces el texto no logra reflejar.

Los mensajes de voz generan opiniones divididas. Mientras algunos los ven como una manera más cercana y natural de comunicarse, otros prefieren escribir para evitar escuchar audios largos. Sin embargo, para Daprá, esta preferencia no define la personalidad de alguien, sino que está influida por varios factores vinculados al contexto, la relación y las necesidades del momento.

Ni de audio ni de texto: por qué la comunicación es contextual

La especialista advierte que etiquetar a las personas como “las que siempre mandan audios” o “las que solo escriben” es un error. “Nuestra forma de comunicarnos suele ser el resultado de la personalidad, pero también del contexto, la educación, la profesión, el momento vital e incluso del tiempo disponible”, explicó.

Además, la comunicación digital varía según con quién se hable. Daprá comenta que es común que alguien escriba a sus compañeros de trabajo, mande audios a sus amigos y combine ambos formatos con la pareja. Este cambio refleja más la relación y el entorno que el carácter de la persona.

Esto implica que una misma persona puede adaptar su manera de comunicarse sin que eso implique un cambio en su esencia. Para la psicóloga, la elección entre texto y voz también muestra cómo cada uno procesa información, regula emociones y prioriza aspectos como rapidez, precisión o cercanía.

La ventaja de escribir: tiempo para pensar y revisar

Por otro lado, quienes prefieren escribir suelen necesitar tiempo para pensar antes de responder. “Algunas personas necesitan controlar más lo que comunican y escribir les permite revisar, corregir y ordenar sus ideas antes de enviarlas”, comentó Daprá.

También está el respeto por el tiempo del receptor. El texto permite leer el mensaje cuando se pueda, evitando interrumpir. A su vez, en ambientes como oficinas o espacios públicos, escuchar audios puede ser incómodo o imposible, haciendo que el texto sea la opción más práctica.

Escribir permite controlar, revisar y ordenar las ideas antes de enviar.

El poder del audio

En cambio, los mensajes de voz transmiten elementos que el texto no puede reproducir, como la entonación, las pausas y la emoción, lo que facilita interpretar la intención detrás del mensaje. “La voz humaniza el mensaje y facilita percibir la intención del otro”, afirmó la psicóloga.

Pero también advirtió que los audios requieren tiempo, atención y muchas veces privacidad para ser escuchados, por lo que lo que para alguien es una muestra de cercanía, para otro puede ser una molestia o interrupción.

Cuándo usar cada formato

La elección entre escribir o grabar un audio muchas veces depende del objetivo de la conversación. Daprá indicó: “Si queremos pedir perdón, resolver un malentendido o comunicar algo delicado, solemos recurrir más a la voz porque reduce el riesgo de interpretaciones erróneas”.

En contraste, cuando se busca dejar constancia, dar instrucciones o mantener distancia emocional, el texto suele ser la herramienta más adecuada. Por último, la psicóloga invita a dejar de lado los prejuicios sobre cómo se comunican los demás y a enfocarse en la calidad del diálogo.