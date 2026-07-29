Jared Leto es acusado de conducta sexual delictiva por cuatro mujeres.

Al menos cuatro mujeres acusaron al actor y cantante Jared Leto, líder de la banda 30 Seconds to Mars, de mantener una conducta sexual delictiva cuando ellas eran adolescentes, de acuerdo con una investigación de la BBC.

Las denuncias salieron a la luz en un especial de la BBC titulado Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood en el que varias mujeres afirman haber sido víctimas del comportamiento sexual del cantante. El informe de la cadena recoge los testimonios de nueve mujeres, en los que cuatro de ellas aseguran que los hechos ocurrieron cuando eran menores de edad. Los incidentes habrían ocurrido entre 2002 y 2016, cuando el actor tenía entre 30 y 40 años.

En una de las declaraciones, una de las jóvenes relata haber sido agredida sexualmente por Leto en el baño de un motel cuando tenía 17 años. Otra asegura que el artista intentó agredirla sexualmente tras quedarse a solas con él en una habitación de hotel, cuando tenía 19 años.

Otra de las denunciantes sostiene que mantuvo relaciones con él cuando tenía 17 años en California y que él mismo le restó importancia al hecho durante una conversación. La cuarta víctima afirma haber sido manipulada por el músico cuando tenía tan solo 16 años y haber recibido llamadas telefónicas con contenido explícito.

También, otras cuatro aseguran haber recibido llamadas telefónicas "extrañas" y de contenido sexual explícito por parte de Jared Leto, cuando eran más jóvenes. La novena mujer sostuvo que, cuando tenía 14 años, el cantante le ordenó a una guardia de seguridad que la llevara detrás del escenario en un festival de música, luego de haberle hecho un comentario grosero sobre su pezón durante una firma de autógrafos.

Las pruebas de la BBC

La BBC ratificó que su investigación de testimonios fue corroborada y que tuvo acceso a material fotográfico y mensajes que respaldan los relatos de las víctimas. Por su parte, Jared Leto se negó a brindar su testimonio pese a los repetidos intentos por contactarse con él.

El informe especial también cuenta con las declaraciones de dos hombres que trabajaron con Leto durante sus días como cantante. Estos revelaron que el personal del artista se sentía muy incómodo por la forma en que este se dirigía a las adolescentes, a quienes a veces invitaba a sus camarines o a la casa donde se alojaba.

La respuesta de Jared Leto a las acusaciones y denuncias públicas

En las últimas horas, la prensa oficial de Jared Leto difundió un comunicado en el cual niega rotundamente las acusaciones: “Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absolutamente y categóricamente falsas”.