Pase cultural jubilados: cómo canjear el 50% de descuento en cines comerciales. Foto:

Los jubilados de la Ciudad de Buenos Aires pueden acceder a un 50% de descuento en entradas de cine 2D y 3D en las salas Hoyts y Cinemark a través del Pase Cultural, un programa del Ministerio de Cultura porteño que ofrece beneficios y promociones para adultos mayores, jóvenes y docentes.

La iniciativa funciona mediante una tarjeta con saldo que puede utilizarse como medio de pago en comercios y espacios culturales adheridos. Además del monto disponible, los usuarios del Pase Cultural pueden acceder a descuentos exclusivos en distintas propuestas vinculadas al arte y el entretenimiento.

En el caso de los adultos mayores, el beneficio está destinado a personas de 60 años o más que residan en la Ciudad de Buenos Aires y cobren una jubilación de hasta $600.000 mensuales, sin contar el aguinaldo.

Jubilados pueden acceder a un 50% de descuento en entradas de cine con el Pase Cultural.

Para acceder al descuento en las salas Hoyts y Cinemark, los beneficiarios deben comprar las entradas de manera online y seleccionar la promoción correspondiente. Además, existen otros beneficios para quienes cuentan con el Pase Cultural, como promociones en librerías, teatros, museos y otros espacios culturales.

Cómo funciona el Pase Cultural para jubilados

El Pase Cultural se entrega a través de una tarjeta que cuenta con saldo para utilizar en establecimientos adheridos. En el caso de los adultos mayores, la tarjeta puede ser física o virtual.

Quienes tengan la tarjeta virtual pueden consultar el saldo disponible mediante la aplicación Buepp. Una vez que el saldo inicial se termina, la tarjeta continúa siendo válida para acceder a los descuentos y promociones disponibles en los espacios culturales adheridos.

La tarjeta física está disponible únicamente para adultos mayores. Luego de completar la inscripción y recibir la confirmación del trámite, los beneficiarios deben esperar el contacto del equipo del Pase Cultural para coordinar el retiro. El proceso puede demorar debido a las etapas de alta bancaria, impresión de tarjetas y carga del saldo.

Las tarjetas se retiran en la Casa de la Cultura, ubicada en Avenida de Mayo 575, de lunes a viernes de 10 a 15 horas. Al llegar, los solicitantes deben anunciarse en recepción para ser derivados a las oficinas correspondientes.