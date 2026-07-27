Exclusivo para jubilados: cómo disfrutar de la Semana de las Milongas totalmente gratis en la ciudad de Buenos Aires

Los jubilados y pensionados pueden disfrutar de la 8° edición de la Semana de las Milongas en la ciudad de Buenos Aires totalmente gratis si son beneficiarios del Pase Cultural. El ciclo comenzará el próximo fin de semana y quienes quieran participar solo deben reservar previamente sus entradas.

Así será la Semana de las Milongas en la ciudad de Buenos Aires

La Semana de las Milongas se realizará del 01 al 07 de agosto en la ciudad porteña, donde más de 59 milongas abrirán sus puertas para quienes buscan dar sus primeros pasos de tango, disfrutar de espectáculos, música en vivo y diferentes actividades. Se trata de una oportunidad clave para descubrir el universo milonguero en diferentes barrios porteños.

La oportunidad perfecta para descubrir el universo milonguero, recorrer distintos barrios y vivir una de las tradiciones más emblemáticas de Buenos Aires de la mano de artistas profesionales. El cronograma completo y el mapa de milongas se puede revisar en la página oficial.

En concreto, la milonga de apertura será durante el Ciclo de Tango en El Verdi, sábado 1 de agosto a las 20:30h con un show de la Orquesta Esquina Sur a las 00 hs; mientras que la milonga de cierre será en La Viruta tango club el viernes 7 de agosto a las 21:45h con una presentación de Esteban Morgado Cuarteto.

¿Cómo acceder a las entradas gratis para la Semana de las Milongas?

Las entradas serán gratuitas para los beneficiarios del Pase Cultural, pero deberán reservarse previamente. Las inscripciones estarán disponibles a partir del miércoles 29 de julio a las 12 h desde el formulario oficial con cupos limitados para cada sede.

Solo se deberán completar los datos personales, elegir la milonga específica y esperar un mail de confirmación en el correo informado. Quienes no consigan una reserva podrán asistir igualmente y adquirir su entrada en cada sede, aunque también estará sujeto a la capacidad disponible.