Así es la casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Rosario: la imponente mansión en fotos

La casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

La casa de Lionel Messi en Rosario es uno de los lugares más especiales para el capitán de la Selección Argentina y su familia. Cada vez que sus compromisos deportivos se lo permiten, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo regresan a Santa Fe para disfrutar de la tranquilidad, compartir tiempo con sus seres queridos y descansar junto a sus hijos.

Dónde está ubicada la casa de Lionel Messi en Rosario

El refugio argentino de la familia Messi se encuentra en Funes, una localidad del Gran Rosario que se caracteriza por sus barrios privados, sus amplios espacios verdes y la privacidad que ofrece a sus residentes.

La propiedad es conocida popularmente como "La Fortaleza" y fue diseñada para brindar comodidad y seguridad a la familia. Allí suelen hospedarse Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro durante las vacaciones, las fiestas de fin de año y luego de importantes competencias internacionales.

Su ubicación estratégica, a pocos kilómetros del centro rosarino, permite combinar la tranquilidad del entorno con la cercanía a los lugares más importantes de la ciudad donde nació el futbolista.

La residencia se encuentra en Funes, una localidad del Gran Rosario reconocida por sus barrios privados y su entorno tranquilo.

Cómo es la imponente casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

La residencia fue concebida para adaptarse a las necesidades de una familia numerosa y también para recibir invitados. Aunque gran parte del interior permanece resguardado de la exposición pública, algunas fotografías compartidas por Antonela Roccuzzo en redes sociales permitieron conocer ciertos espacios del hogar.

Según diversas reconstrucciones periodísticas difundidas por medios argentinos, la vivienda contaría con alrededor de 25 ambientes distribuidos entre habitaciones, áreas sociales y espacios destinados al entretenimiento. Sin embargo, las características técnicas de la propiedad nunca fueron confirmadas oficialmente por la familia.

Uno de los aspectos más destacados de la mansión es su amplitud. Lejos de ser una simple casa de descanso, el proyecto habría sido pensado para que la familia pueda permanecer largas temporadas sin resignar privacidad ni comodidad.

Los ambientes fueron diseñados para ofrecer funcionalidad y un espacio adecuado tanto para la vida cotidiana como para reuniones familiares y celebraciones especiales.

El enorme parque de la casa de Lionel Messi en Funes

Los espacios exteriores ocupan un lugar central dentro de la propiedad. El extenso parque que rodea la residencia aparece en varias de las imágenes compartidas por Antonela Roccuzzo a lo largo de los años. El jardín cuenta con amplios sectores verdes destinados al esparcimiento familiar y sería uno de los lugares preferidos de Thiago, Mateo y Ciro para jugar al aire libre.

Diversos medios especializados señalaron que la propiedad posee una pileta de grandes dimensiones integrada al parque. Incluso algunas publicaciones la describieron como olímpica o casi olímpica, aunque sus medidas exactas no fueron confirmadas públicamente.

Asimismo, distintas reconstrucciones periodísticas sostienen que la mansión cuenta con un espacio acondicionado como pequeña cancha de fútbol, un detalle que refleja la estrecha relación de Lionel Messi con el deporte que lo convirtió en una leyenda mundial.

Diseñada para satisfacer las necesidades de la familia, la casa cuenta con numerosos ambientes destinados al descanso y la vida cotidiana.

Los exclusivos espacios de entretenimiento de la mansión

Entre los sectores que más curiosidad generan se encuentra la sala de cine privada. Diversos medios informan que la propiedad dispone de un ambiente especialmente diseñado para disfrutar de películas, series y eventos deportivos en familia.

Otro de los espacios que llama la atención es la cochera de la residencia. Según trascendidos, tendría capacidad para albergar numerosos vehículos y algunas estimaciones indican que podría guardar hasta 15 automóviles.

La casa de Lionel Messi en Funes representa mucho más que una propiedad de lujo. Se trata del lugar al que el futbolista siempre regresa para reconectarse con sus raíces rosarinas, compartir tiempo con su familia y disfrutar de la tranquilidad que le ofrece su ciudad natal.