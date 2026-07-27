El subte de Buenos Aires va por una de las transformaciones históricas: qué dice el proyecto

La Línea B del subte de Buenos Aires avanza hacia una de las mayores renovaciones de su historia. El Gobierno porteño puso en marcha una licitación internacional para adaptar el Taller Rancagua y otras instalaciones con el objetivo de recibir la nueva flota de trenes fabricados por la empresa china CRRC. Las obras forman parte de un plan integral que busca modernizar la infraestructura de la línea más utilizada de la red.

El proyecto contempla intervenciones sobre las vías, los sistemas eléctricos y los espacios de mantenimiento para que puedan operar las nuevas formaciones, cuya incorporación reemplazará progresivamente al material rodante más antiguo. Según el cronograma oficial, los trabajos deberán ejecutarse antes de la llegada de los trenes.

¿Cómo será la obra de transformación de la línea B de subte?

La licitación pública internacional N.º 264/2026, impulsada por Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), prevé una serie de obras en el Taller Rancagua, ubicado en el barrio de Chacarita, principal centro de mantenimiento de la Línea B.

De acuerdo con los pliegos, las tareas abarcan la adecuación de vías, la renovación de aparatos de cambio, la instalación de nuevos sistemas de alimentación eléctrica y la modernización de la infraestructura necesaria para el mantenimiento de las futuras formaciones. También se construirán nuevas instalaciones técnicas y se realizarán mejoras en los espacios operativos para adaptarlos a los estándares que requieren los trenes de última generación.

Desde SBASE señalaron en la documentación de la licitación que las intervenciones permitirán garantizar la operación y el mantenimiento de la nueva flota, considerada una pieza central del proceso de modernización de la Línea B.

La apertura de ofertas está prevista para los próximos meses y forma parte de un conjunto de inversiones que la Ciudad viene desarrollando para renovar la red de subterráneos.

La adecuación del Taller Rancagua es una etapa indispensable para la incorporación de los nuevos trenes adquiridos a la fabricante china CRRC, que reemplazarán gradualmente a parte de la flota actual.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, había anunciado la compra de las nuevas formaciones como parte del plan de modernización del subte. Según explicó, el objetivo es mejorar la frecuencia, la confiabilidad del servicio y el confort de los pasajeros mediante unidades equipadas con tecnología más eficiente y accesible.

Los nuevos coches contarán con aire acondicionado, sistemas de información al pasajero, cámaras de seguridad, iluminación LED y espacios adaptados para personas con movilidad reducida. Además, ofrecerán una mayor eficiencia energética y menores costos de mantenimiento respecto de las unidades más antiguas.

¿Cuándo comenzarán las obras de transformación de la línea B de subte?

Una vez adjudicada la licitación internacional, comenzará la ejecución de los trabajos en el Taller Rancagua para que las instalaciones estén listas antes de la llegada de las nuevas formaciones.

La modernización del taller constituye uno de los pasos más relevantes del proyecto, ya que permitirá realizar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de la futura flota en condiciones acordes con las exigencias técnicas de los nuevos trenes.

Con estas obras, la Ciudad busca preparar a la Línea B para una nueva etapa operativa, en la que la renovación de la infraestructura acompañará la incorporación del nuevo material rodante y marcará una de las transformaciones más profundas desde su inauguración.