El gigante asiático vuelve a golpear: precio y detalles clave del HUAWEI Pura 90s Pro Max que ya es furor

Fuente: Xataxa Móvil.

El regreso de Huawei al 5G en el mercado mexicano es la noticia más importante detrás del lanzamiento. Desde las sanciones comerciales de Estados Unidos en 2019, la compañía china había quedado fuera de esta conectividad en sus modelos globales. La serie Pura 90s marca el fin de esa limitación, gracias al desarrollo propio de semiconductores 5G a través del procesador Kirin 9030s, un logro que comenzó con la serie Mate 60 en China, pero que ahora llega al mercado internacional.

Precios y versiones disponibles en México

El Pura 90s Pro Max tendrá un precio de 28.499 pesos para la versión de 256 GB de almacenamiento y 32.999 pesos para la variante de 512 GB. Ambas con 12 GB de RAM. La disponibilidad física en las Huawei Experience Stores está programada para el 20 de agosto.

Las especificaciones que lo hacen competitivo

El sistema de cámaras es el diferencial principal. El Pura 90s Pro Max tiene una cámara principal de 50 MP con apertura variable f/1.4–f/4.0 y una cámara telefoto de 200 MP con zoom óptico de 4x, además de una tecnología LOFIC combinada con el clásico arreglo de píxeles RYYB propio de Huawei, que Huawei afirma es la primera de su tipo en la industria.

El resto del hardware es de primer nivel: pantalla OLED LTPO de 6,9 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco adaptable de 120 Hz, protección Kunlun Glass 2, batería de 6.000 mAh con carga rápida de 100W por cable y 80W inalámbrica, y certificación IP68/IP69.

El punto a tener en cuenta: sin servicios de Google

Esta es la variable que define para quién es el equipo. Aunque Huawei ha logrado sortear las limitaciones para el 5G, sigue sin los servicios de Google. El sistema operativo es EMUI 16, equipado con herramientas de IA para la edición de fotografías y funciones de productividad con el asistente Celia. Las aplicaciones disponibles se gestionan desde AppGallery, el ecosistema propio de la marca. Para usuarios que dependen del ecosistema de Google —Maps, Play Store, Gmail integrado— puede ser un obstáculo real. Para quienes priorizan fotografía, autonomía y conectividad 5G, es una de las opciones más completas del segmento premium en México. Se espera que llegue al resto de Latinoamérica en los próximos meses.