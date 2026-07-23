Chau a los celulares comunes: cómo elegir el mejor plegable o flip según tus necesidades y presupuesto

Fuente: Xataka.

El principal error al comprar un plegable es ir directo a la ficha técnica sin entender para qué sirve cada formato. Antes de mirar modelos específicos, conviene entender que hoy existen diferentes tipos de celular plegable, cada uno pensado para un uso distinto. El flip se dobla verticalmente y es ideal para selfies y reducir el tamaño del dispositivo en el bolsillo. El plegable tipo libro se abre como una tablet y está pensado para la multitarea. Y el trifold, todavía incipiente, apunta al entretenimiento de gran formato.

El mejor plegable tipo libro: Motorola Razr Fold

El Motorola Razr Fold es el número uno de esta categoría en Argentina y representa la primera incursión de la marca en el formato libro. Con 16 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento y tres cámaras de 50 megapíxeles en la parte trasera (incluyendo un teleobjetivo con zoom óptico de 3x), tiene el hardware más completo de la selección local. La batería de 6.000 mAh se carga a 80W por cable y 50W inalámbrico. Su único punto débil es el chip: usa el Snapdragon 8 Gen 5 en lugar del más potente 8 Elite. El precio de lista es de $3.499.999.

Samsung Galaxy Z Fold 7: delgadez y cámara de bandera

El Galaxy Z Fold 7 logró un equipo verdaderamente fino y liviano: abierto mide apenas 4,2 mm de espesor y cerrado llega a 8,9 mm. La cámara principal tiene un sensor de 200 megapíxeles, el mismo del Galaxy S25 Ultra, y el chasis de aluminio Advanced Armor con vidrio Gorilla Glass Ceramic 2 lo hace más resistente. Samsung promete siete años de actualizaciones, lo que lo convierte en la inversión a largo plazo más sólida del mercado. El precio en Argentina ronda entre $4.000.000 y $4.800.000 según la tienda y la versión.

El mejor flip: Galaxy Z Flip 7

El Galaxy Z Flip 7 es la opción más completa para quienes quieren el formato concha sin sacrificar nada importante. La pantalla externa creció a 4,1 pulgadas, suficiente para responder mensajes o revisar notificaciones sin abrir el equipo. La interna llegó a 6,9 pulgadas, ideal para streaming en movimiento. El punto débil es la carga lenta de 25W. Combina eso con los siete años de actualizaciones de Samsung y tenés un equipo que puede durar mucho tiempo. Precio oficial desde $2.399.999.

Lo que hay que revisar antes de comprar

Cuatro preguntas que no conviene saltear

¿Tiene certificación IP68 o IP69 ?

o ? ¿Cuántos años de actualizaciones de software garantiza el fabricante?

¿El software está optimizado para la pantalla grande?

¿Las cámaras rinden bien para el uso que le vas a dar?

La pantalla de los plegables combina vidrio flexible y plástico, una tecnología todavía relativamente nueva, y existen casos de roturas o de protectores de fábrica que se despegan justo en el pliegue. Samsung tiene cobertura oficial y garantía en la Argentina para sus equipos Galaxy, incluyendo los plegables. Otras marcas tienen menos infraestructura local, así que conviene verificar la cobertura de servicio técnico antes de decidir, especialmente si el equipo es importado.