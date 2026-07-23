Planes gratis para hacer en vacaciones de invierno con chicos en Mendoza: 7 actividades para hacer (Foto: Museo Moyano)

A pesar de que las vacaciones de invierno en Mendoza ya terminaron, la provincia cuenta con una amplia variedad de propuestas culturales, educativas y recreativas para hacer con los más chicos durante una visita. Desde espacios verdes, museos interactivos, cine y espectáculos teatrales, hay muchísimas actividades para disfrutar gratis sin comprometer el presupuesto.

Vacaciones de invierno en Mendoza: las mejores 7 propuestas gratis

Tanto los vecinos locales como las familias de turistas que visitan la región medocina pueden acceder a múltiples actividades sin sumarse gastos extras y disfrutar en familia:

1. Recorrido y juegos en el Parque General San Martín

Este histórico pulmón verde de la capital mendocina ofrece un escenario ideal para realizar actividades al aire libre en familia. Además de recorrer sus tradicionales rosedales, caballitos de Marly y la orilla del lago, cuenta con amplias zonas de juegos infantiles adaptadas para distintas edades.

2. Museo de Ciencias Naturales Cornelio Moyano

Ubicado en el extremo sur del Lago del Parque General San Martín, este espacio de acceso libre expone colecciones de paleontología, zoología y arqueología. Durante el invierno, suele incorporar talleres educativos e itinerarios especiales con actividades sobre dinosaurios e historia natural.

3. Museo Municipal de Arte Moderno (MMAMM)

Emplazado en el corazón de la Plaza Independencia, el MMAMM presenta exhibiciones ideadas para la participación activa del público infantil, donde se promueve la expresión artística y el aprendizaje visual mediante dinámicas lúdicas.

4. Ciclo de funciones en el Microcine Municipal

La Ciudad de Mendoza organiza proyecciones gratuitas diarias orientadas a niños y adolescentes. La cartelera abarca clásicos del cine animado, producciones nacionales y títulos internacionales, convirtiéndose en un excelente refugio frente a las bajas temperaturas invernales.

5. Programación especial en la Biblioteca Pública General San Martín

La histórica institución ubicada sobre la Alameda dispone de una agenda pensada para incentivar la lectura temprana mediante talleres de literatura, espectáculos de títeres, funciones teatrales y narraciones grupales libres para la comunidad.

6. Intervenciones artísticas en Plaza Independencia

En el epicentro de la capital provincial se montan de forma habitual escenarios al aire libre donde elencos locales presentan números de circo, espectáculos de magia y obras de teatro de calle dirigidas a toda la familia.

7. Paseo y senderismo en el Parque Deportivo de la Montaña

Situado en las cercanías del Cerro de la Gloria, este predio natural brinda senderos seguros para caminatas suaves, circuitos de bicicleta e hitos panorámicos para contemplar la cordillera de los Andes, resultando una alternativa ideal para realizar ejercicio en contacto con el entorno mendocino.