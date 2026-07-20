Vacaciones de invierno 2026: todos los museos gratuitos para visitar en Buenos Aires

Las vacaciones de invierno están en marcha en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires con una gran variedad de propuestas para realizar en familia durante los próximos días. En el contexto actual, una de las propuestas que cobra relevancia son las visitas gratuitas a los museos.

En ambas jurisdicciones, el receso invernal se extenderá hasta el viernes 31 de julio, por lo que aún quedan más de 10 días para disfrutar de las vacaciones. Tanto en la Ciudad como en el Gran Buenos Aires hay propuestas sin costo para que las familias puedan acceder.

El Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), de martes a domingos de 10 a 19 horas, ofrece actividades para todas las edades inspiradas en el arte. Se encuentra ubicada en Avenida del Libertador 1473. También se podrá acceder sin cargo al Centro Cultural de la Ciencia, ubicado en Godoy Cruz 2270.

Los museos gratis para visitar en vacaciones de invierno 2026

Museo de artes plásticas: avenida Infanta Isabel 555.

Palacio Libertad: Sarmiento 151.

Museo del Automóvil Club Argentino: avenida del Libertador 1850.

Museo Nacional de Arte Decorativo: avenida Del Libertador 1902.

Museo de la Carcova: avenida España 1701.

Museo de Arte Oriental: Viamonte 525.

Museo del Cabildo: Bolívar 65.

Museo Histórico Sarmiento: Cuba 2079.

Museo del Juguete: miércoles a viernes de 11 a 17 horas y sábados y domingos de 13 a 17. General Lamadrid 197, Boulogne.

Casa Museo María Elena Walsh: 3 de Febrero 547, Villa Sarmiento, Morón.

Actividades en los museos nacionales

Por otro lado, los museos nacionales ofrecen en estas vacaciones una programación especialmente diseñadas para que chicos, jóvenes y adultos descubran nuestro patrimonio cultural de manera participativa, desde el juego y el arte. Con actividades para todas las edades, cuyas colecciones abarcan historia, música, ciencia, literatura, artes visuales y nuevas experiencias.

Los museos nacionales que se pueden visitar en CABA son el Casco Histórico y el Museo Histórico Nacional (Defensa 1600), donde habrá talleres para conocer de manera lúdica a los protagonistas de la historia argentina, así como actividades de escritura, juegos y experiencias vinculadas con sus colecciones.

Mientras que el Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo (Bolívar 65) desplegará una intensa programación con visitas teatralizadas; funciones de cine con la serie de cortos Sinfonías Tontas (producida por Walt Disney); espectáculos de magia, circo, música; y talleres de arte y movimiento para chicos.

En tanto, la Manzana de las Luces (Perú 222) presentará Máquinas de Mirar, un atractivo taller con objetos de precine para niños, y además funcionarán diversos talleres de collage, dibujo, retrato y minidiario de vacaciones coordinados por el equipo de profesionales del Palais de Glace.

Las propuestas del Museo Nacional de Bellas Artes incluye colecciones para conocer a través de experiencias creativas inspiradas en el impresionismo, el arte moderno y la escultura. El Museo Nacional de Arte Decorativo ofrecerá el musical Los hombres de la Independencia, una producción del ciclo Musicales Históricos que revive a los personajes fundamentales de 1816 y sus debates, además de talleres participativos, el concierto El principito y Canciones para jugar -a cargo de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos- y una nueva muestra dedicada a las incorporaciones más recientes de su patrimonio.

¿Qué otros museos nacionales puedo visitar en vacaciones de invierno 2026?

Otras de las propuestas para visitar durante las vacaciones son el Museo Roca (Vicente López 2220, CABA) que también tendrá el espectáculo Los hombres de la Independencia y propondrá una oferta de juegos de mesa para compartir en familia. El Museo Evita (Lafinur 2988, CABA) pondrá en escena espectáculos de títeres para toda la familia y talleres de dibujo.

El Museo Mitre (San Martín 336, CABA) ofrece una serie de taller de collage, mosaico y vitraux ligados a la figura de Bartolomé Mitre y a las nuevas exposiciones temporarias de la institución. El Museo Nacional de Arte Oriental (Viamonte 525, piso 2, pabellón 3, Centro Cultural Borges) ofrecerá visitas especiales sobre el universo de los samuráis, además de un recorrido autoguiado para explorar objetos.

En la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985, CABA) se podrán recorrer las distintas exhibiciones disponibles, y en el Museo Nacional del Grabado, ubicado en el mismo edificio, habrá talleres de grabado, fanzines y collage para chicos y grandes. Por su parte, el Museo Casa de Ricardo Rojas (Charcas 2837, CABA) pondrá a disposición del público una sala renovada con ilustraciones especiales pensadas para los más chicos y actividades para toda la familia enfocadas en la exploración, la magia y el juego.