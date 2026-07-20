Cuenta DNI: todos los descuentos especiales para los chicos durante las vacaciones de Invierno

Con la llegada de las vacaciones de invierno, Cuenta DNI y las tarjetas de crédito de Banco Provincia ofrecen promociones especiales para organizar salidas y viajes durante julio de 2026. La iniciativa busca aliviar el bolsillo familiar durante el receso escolar, destacándose los descuentos en actividades de entretenimiento, gastronomía y la Feria del Libro Infantil, además de opciones de financiamiento sin interés para alojamientos y pasajes de larga distancia.

Uno de los beneficios más esperados para este receso ofrece un 20% de reintegro y la posibilidad de pagar en cuatro o seis cuotas sin interés en cines, teatros, recitales, parques y paseos adheridos. La promoción estará vigente todos los días, del 1° al 31 de julio, abarcando comercios de la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y el resto de la provincia de Buenos Aires. El tope de reintegro establecido es de $20.000 por transacción, el cual se alcanza realizando una compra total de $100.000.

Para acceder a este descuento, el pago debe hacerse con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Provincia. Los usuarios pueden utilizarlas de forma física o digitalizadas dentro de la aplicación Cuenta DNI, mediante código QR o tecnología sin contacto (NFC). Es importante aclarar que la opción NFC solamente está habilitada para tarjetas Visa Crédito y teléfonos con sistema operativo Android. La devolución se verá reflejada como una bonificación hasta en el resumen siguiente al ingreso del consumo.

Para quienes decidan salir a comer, la billetera digital ofrece un 25% de ahorro todos los días de julio en comercios gastronómicos adheridos. Esta promoción cuenta con un tope unificado de reintegro de $10.000 por semana y por persona. Asimismo, se suma un 30% de descuento en marcas seleccionadas del sector de gastronomía, heladerías y entretenimiento familiar, con un tope de $15.000 por mes y por persona.

Para ambas promociones, el pago debe realizarse de forma exclusiva desde Cuenta DNI utilizando el dinero disponible en la cuenta. La entidad recordó que quedan excluidos de estos beneficios los pagos realizados directamente con tarjetas físicas, transferencias o mediante códigos QR correspondientes a Mercado Pago u otras billeteras virtuales.

Algunas de las promociones que ofrece Banco Provincia con Cuenta DNI para las vacaciones de invierno.

Las promociones también acompañarán a uno de los eventos culturales infantiles más importantes del año. La Feria del Libro Infantil de Buenos Aires se realizará del 11 de julio al 2 de agosto en el Centro de Convenciones porteño, mientras que la edición de Mar del Plata tendrá lugar del 18 de julio al 3 de agosto en el tradicional Torreón del Monje.

En los stands adheridos de ambas sedes, los clientes obtendrán un 20% de ahorro y hasta seis cuotas sin interés abonando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard. Sin embargo, el beneficio puede incrementarse: el descuento llegará al 30% si se paga con una tarjeta Visa Crédito mediante la tecnología NFC desde la aplicación Cuenta DNI. Ambas modalidades se aplicarán sin tope de reintegro y estarán disponibles únicamente para compras presenciales.

Financiación especial en hoteles, pasajes de ómnibus y alquiler de autos

Para quienes planean una escapada turística, el banco mantendrá vigente hasta el 31 de agosto la posibilidad de financiar en cuatro o seis cuotas sin interés los consumos en hoteles, alojamientos y pasajes de ómnibus de larga distancia adheridos. Este beneficio opera exclusivamente pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard de la entidad.

Desde el Banco Provincia recomendaron a los usuarios verificar que el comercio se encuentre efectivamente adherido a la campaña antes de realizar la compra, como así también revisar el medio de pago requerido, ya que algunas promociones exigen el uso de dinero en cuenta de Cuenta DNI y otras aplican únicamente con tarjetas de crédito.