Con juegos, cultura y espectáculos, Formosa vive la segunda semana de vacaciones de invierno

El Gobierno de Formosa impulsa una amplia agenda recreativa y cultural durante el receso invernal. Con el inicio de la segunda semana del receso invernal, la provincia implementó una variada agenda de actividades gratuitas diseñadas para el disfrute de las familias durante las vacaciones.

Las principales propuestas se concentran en espacios emblemáticos como el Paraíso de los Niños y el Museo Histórico y Regional Juan Pablo Duffard, los cuales mantienen sus puertas abiertas con una programación especial dirigida tanto a los vecinos de la ciudad como a los turistas.

Desde la organización confirmaron que todas las actividades planificadas para ambos complejos recreativos y culturales continuarán desarrollándose normalmente durante los próximos días. El acceso a cada una de estas propuestas de entretenimiento se mantendrá libre y sin costo alguno para todos los asistentes.

El Paraíso de los Niños sigue recibiendo a las familias

Tras una primera semana con una importante convocatoria, el complejo recreativo mantiene abiertas sus puertas hasta el domingo 26 de julio, desde las 15.30, con múltiples propuestas para chicos y grandes.

La directora del Parque Infantil, Guadalupe Robles, destacó la respuesta del público y señaló que "los niños y las familias pudieron disfrutar de los diferentes atractivos", pese a las variaciones del clima registradas durante los primeros días del receso. Entre las opciones disponibles se encuentran los kartings, la Casita del Lago, el trencito Ramal Formosa, la pista de educación vial, los peloteros y otros espacios recreativos.

Además, distintas áreas del Estado participan con actividades especiales. La Policía Comunitaria, la División Canes y el Cuerpo de Bomberos realizan exhibiciones, juegos y acciones de concientización para el público.

En ese marco, el jefe de la Sección Canes de la Policía Montada, Dante Iván Piriz, explicó que "el objetivo es compartir con los chicos y las familias, interactuar con ellos a través de los trabajos de exhibición que realizan los canes con cada uno de sus guías".

Por su parte, el oficial ayudante Rodrigo Ezequiel Vázquez, del Cuerpo de Bomberos del barrio San Miguel, señaló que la presencia de la fuerza busca acercar a la comunidad el trabajo cotidiano que realizan. "Venimos a mostrar parte del trabajo que hacemos día a día", afirmó, al tiempo que destacó las actividades de prevención y la exhibición del equipamiento utilizado en las intervenciones.

El Museo Histórico suma propuestas para turistas y vecinos

La agenda cultural también continúa en el Museo Histórico y Regional Juan Pablo Duffard, que permanecerá abierto durante todas las vacaciones de invierno con visitas guiadas y una programación especial para toda la familia.

La responsable del museo, Silvia Gastiaburu, destacó la importante presencia de visitantes durante la primera semana del receso. "Toda la semana que pasó nos visitaron muchos turistas nacionales", señaló.

Uno de los principales atractivos es la muestra Corazón de Río, de la artista formoseña Claudia Belloni, que permanecerá habilitada hasta el 5 de agosto. La exposición propone un recorrido por la evolución histórica del río a través de imágenes y texturas.

La directora valoró además la participación de la artista en las visitas guiadas y recordó que el museo permanece abierto de lunes a domingos, de 9 a 12 y de 17 a 20, con entrada libre y gratuita.