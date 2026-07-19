¿Este es su último Mundial? Los jugadores que podrían retirarse de la Selección tras este torneo.

Qué jugadores argentinos se retiran de la Selección después del Mundial 2026.

En pleno Mundial 2026, una pregunta empezó a repetirse entre los hinchas argentinos: ¿qué jugadores podrían retirarse de la Selección Argentina una vez que termine este torneo? Ya sea por edad, declaraciones previas o situación deportiva, algunos jugadores alimentan las especulaciones sobre un recambio generacional.

Si bien hasta este 7 de julio de 2026 la Asociación del Fútbol Argentino y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni no anunciaron una lista de futbolistas que dejarán definitivamente la Selección, sí existen diferentes declaraciones de algunos jugadores que ya anunciaron que esta será su despedida.

Los jugadores argentinos que podrían retirarse después de este Mundial 20226

Lionel Messi

El caso que concentra todas las miradas es el de Lionel Messi. A los 39 años, el Campeón del Mundo acaba de jugar su sexto y último Mundial, un récord absoluto para un futbolista argentino, ya manifestó que este Mundial 2026 fue el último.

Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de disputar un séptimo Mundial, respondió: "No, no, eso sí que no". Por esta razón, decía que quería disfrutar de esta competencia al máximo: "Como dije y repetí varias veces, gracias a Dios me hace hacer estas cosas y una vez más puedo disfrutar de estar adentro de una cancha, que es lo que me apasiona y me gusta desde chiquito. Fue y es mi vida".

Nicolás Otamendi

Otro de los nombres que aparece en la lista es Nicolás Otamendi. “Fue mi último partido en Argentina con la Selección, lo di todo por esta camiseta. Fue un camino largo de muchas alegrías. Obviamente, me voy triste, pero con la sensación de que di todo por la Selección. Queda el Mundial; vamos a ir a competir. Que la gente crea porque hay con qué”, había dicho tras la victoria contra Zambia. Por lo pronto, no confirmó de forma oficial cuál será su último Mundial.

¿Y el resto de los futbolistas?

Además de los nombres que concentran la atención, también existe incertidumbre sobre el futuro de varios integrantes de la generación campeona del mundo. Futbolistas como Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Gonzalo Montiel, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Lautaro Martínez llegarán al próximo gran torneo internacional con varios años más de trayectoria, por lo que no está garantizada su presencia en futuras convocatorias.

Sin embargo, la situación de los arqueros suele ser diferente a la de los jugadores de campo. Gracias a las particularidades de su posición, muchos logran mantener un alto nivel competitivo durante más tiempo e incluso prolongar sus carreras hasta cerca de los 40 años o más.